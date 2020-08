A hónap fogása: átadtuk a horgászoknak a nyereményt

Júliusban indítottuk el A hónap fogása nyereményjátékunkat a Kisalföld horgászoldalán. Az első forduló befejeződött, kedden a Kisalföld győri sajtóházában adtuk át a júliusi győzteseknek a nyereményeket.

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a nagy fogásokat megosztani, a jó pecás sztoriknak hangot adni az egyik legjobb közösségi időtöltés. Ezzel a gondolattal indítottuk útjára nyereményjátékunkat, amelyben olvasóink értékes nyereményekért is megküzdhetnek. A hónap fogása a mindössze hétéves Rendi Ároné lett. Nyereménye egy ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag a Tímár Mix jóvoltából, egy 10 literes Quechua hűtőtáska, és egy, a Zátonyi-Holt-Dunára érvényes horgásznapijegy a Sporthorgászok Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége támogatásával.

– Nagyon szeretek édesapámmal horgászni. A tükörponty a kedvencem. A legnagyobb fogásom is az volt. Este is pecázunk a vízpart mellett, de leginkább esős időben szeretek halat fogni, mert akkor szinte megkergülnek a finom csaliért – meséli nevetve Áron, aki elmondta azt is, hogy rengeteget tanul a horgászatról, és a pergetős módszert is ki szeretné próbálni a jövőben.

A második helyezést Szigeti Dávid érdemelte ki fotójával, aki szintén egy ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomagot nyert. Kisfiával, Bálinttal jelentkezett a versenyre.

– Nagy horgászok vagyunk, Bálintnak is két éve van már engedélye. Általában a nagy Dunára megyünk, a partról szoktunk pecázni. Ez egy közös program számunkra. Neki a csuka és a süllő a kedvence, ráadásul imádja a halételeket is – meséli Szigeti Dávid.

A harmadik helyezett Fülöp Máté ugyancsak egy ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag nyertese. Nem tudott részt venni a keddi átadón, de a nyereményét hamarosan ő is a kezében tarthatja.