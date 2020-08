A hét ingatlana: moziszoba, csodás kert, jacuzzi Fertőrákoson!

Csodálatos, örökpanorámával rendelkező, 245 nm-es családi házat kínálnak megvételre a tájvédelmi körzet szomszédságában, 69 millió forintért. És hogy még jobban fájjon a szívünk, szolid 899 nm-es telken élvezheti majd ki valaki a környék nyugalmát!

“Fertőrákoson, dinamikusan fejlődő településen, a tájvédelmi körzet szomszédságában, csodálatos örökpanorámával rendelkező családi ház ELADÓ! Zsákutcában csendes helyen, délnyugati fekvéssel, moziszobával, kerti jakuzzival, 899 m2 parkosított szép udvarral, nagy fákkal. Turbo gázkazán, radiátoros fűtés. 2 fürdőszoba. Ára: 69 000 000 Ft A családi ház az egyik legmagasabban fekvő zsákutcában található. Nyugalmas, csendes környék, megbízható szomszédokkal. Aki nyugalomra, szépségre vágyik, annak nincs ideálisabb választás ennél. Erre a kis otthonra a tágasság, szellős elrendezés jellemző, de adottságai tökéletesen alkalmasak arra, hogy akár újabb helyiségek legyenek kialakíthatók.

A ház 3 szintes, az alsó szint a földben van (természetes szigetelésben), ott található a hatalmas mozi szoba, a hatalmas tároló, ami a tároláson kívül mosókonyhának, beépített gardrób kialakításának is alkalmas lehet. A lépcsőház egy csodás hangulatú része a háznak a természetes fa burkolatának köszönhetően. Az 1. emeletre érve ismét tágas, szellős terek fogadnak. A nappali, amiben egy extra méretű kanapé is elveszik, egy 6 személyes étkezőasztal, ami egy bárpulttal van elválasztva csak a konyhától, ezek együtt kb. 55 m2-en vannak. Ezen a szinten van még egy 16 m2-es „kis” szoba, és a kicsinek nem mondható fürdőszoba is. A 2. emeleten a hálószoba fogad minket egy saját fürdőszobával, valamint a hatalmas terasszal. Így a ház legmagasabb pontján is gyönyörködhetünk a pompás panorámában. […]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!