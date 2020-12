A hét ingatlana – Megfizethetetlen panoráma mutatunk Nyúlról, megfizethető házból! – fotó

Örökpanorámás, 125 nm-es családi házat kínálnak eladásra Győr közelében, nem akármilyen terasszal és látvánnyal! Mi szerelembe estünk. És ön?

A „hegyen”

„Nyúl hegyben, belterületi telken csodás örökpanorámás családi ház eladó! Nyúl Győr körzetének egyik legkedveltebb települése kiváló adottságai miatt. A mindennapi élethez minden, ami szükséges megtalálható: élelmiszerboltok, bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, éttermek, stb. A falu kifejezetten kedvelt része a „hegy”-nek nevezett terület, ahol panoráma kényezteti az itt lakókat.

Gondozott telek gyümölcsfákkal

Ennek a területnek a kifejezetten legszebb, legcsodásabb panorámát kínáló részén kínálom eladásra ezt az 1 392 m2-es, ÖRÖKPANORÁMÁS családi házat. A telek szépen gondozott, gyümölcsfák, díszcserjék teszik még kellemesebbé a környezetet. Egy különálló fatároló, és egy gyümölcs-, és szerszámtároló faház is rendelkezésre áll, valamint a 22 m2-es garázs is adott. Jelenlegi tulajdonosai az elmúlt 14 évben folyamatosan újították, fejlesztették az ingatlant, így most egy új műanyag nyílászárókkal felszerelt, szigetelt, cserépfedésű épületről beszélünk, gépesített konyhával, 2 fürdőszobával és 3 WC-vel. […]”

