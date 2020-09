A hét ingatlana: Bezi újjávarázsolt háza

Kislakás áráért csodás, felújításon átesett családi házra és életre tehet szert valaki, aki felismeri az ingatlan értékét. Főépület, vendégház, hatalmas telek, nyugalom. Mindenféle jóság, mindössze 22,9 millió forintért!

“Stílusos ház, nyugalom, Győrtől 15 percre! Jelenlegi tulajdonosa saját maga részére végezte el mind a felújítást, mind a ház bővítését, így minőségében és élhetőségében kifogástalan. A 114 nm-es ház Beziben található egy 1800 nm-es telken, mely méreteiből adódóan kiválóan alkalmas a kerti hobbi tevékenységek és a nyári baráti összejövetelek megrendezésére.

[…] A világos közlekedőből lehet megközelíteni a szobákat. Jelenleg kettő van belőlük, a nappalin kívül, de egy ajtó felrakása után kapunk még egy szobát. Innét továbbhaladva pedig a ház hátsó részében elhelyezkedő tágas, világos nappaliba érünk. A konyha innét nyílik és mellette található a fürdőszoba. A ház fűtését is még lehet alakítani, jelenleg konvektorok vannak beszerelve és további alternatívaként egy kandalló is segíti a ház felmelegítését. A telken van még egy szintén minden részében felújított 20 nm-es vendégház, mely alatt borospince található. Egy szobával, tusolóval WC-vel, így vendégeinket is kényelmesen elszállásolhatjuk.”

További részletek, alaprajz és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!