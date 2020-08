A hét embere – Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Főapátság pincészetének főborásza rangos nemzetközi verseny három díját vette át a héten

Magyarország egyik legkisebb, ám ha az utóbbi évtizedet vesszük alapul, látványosan fejlődő borvidéke a pannonhalmi. A családi pincészetek jól kiegészítik egymást a Győr közeli borvidék „vezérhajójával”, a Pannonhalmi Főapátság borászatával. Hazánk egyetlen nemzetközi borversenyének, a VinAgorának nagy nyertese a Pannonhalmi Főapátság lett. A siker kapcsán Liptai Zsolt főborásszal beszélgettünk pályájáról, munkafilozófiájáról, a borkészítés minden szépségéről, nehézségéről.

A legjobb hat palack között

Közel 800 bort bírált az ötven fős, főként külföldi tagokból álló zsűri a 21. VinAgora Nemzetközi Borversenyen. A kiegyensúlyozott mezőnyben 6 Champion-díj, 7 nagyarany-, 140 arany- és 94 ezüstérem született. Az apátsági „csúcscuvée-t”, a 2017-es évjáratú Infusiót a hat Champion-díjas palack közé választották. A „legjobb magyar pinot noir” szintén a Pannonhalmi Főapátságból került ki (2018-as évjárat), utóbbi palack aranyéremben is részesült, míg a 2019-es Sauvignon Blanc-t ezüstéremmel jutalmazták. A járvány miatt szűk körben tartott ünnepi pillanatokon a Kisalföld munkatársai jelen voltak az apátság pincészetében.

„Ceglédbercelen, egy alföldi kistelepülésen nőttem fel, az általános iskola végén döntöttem el, hogy kertészettel kívánok foglalkozni. Már gyerekként kedveltem a természet körforgását, az évszakok ciklikusságát. Végül agrárfőiskolán végeztem, a diploma után a kilencvenes évek elején volt lehetőségem szintet lépni, szőlész-borász szakmérnöki oklevelet szereztem. Emlékszem, az államvizsga-bizottságban a villányi Polgár Zoltán, az előző év «Év borásza» is helyet kapott” – kezdte Liptai Zsolt.

Útkeresés Kaliforniában

Képzeletben 1995-ben járunk. Ez az a hőskorszak, amikor a termelőszövetkezeti borkészítés ideje nyugovóra tért, míg a családi pincészetek semmiből indulva – leszámítva néhány privatizációs ügyletet – hódító útjukra indultak. Nyugat-európai borbarátok ezt nevezik „a magyar csoda nyitányának”, hisz annyira hendikeppel indult az ágazat, hogy akkori szemmel nézve a többség lyukas garast sem adott volna a hazai, magánkézben lévő pincék felemelkedésére.

„Életem első két szakmai szürete (1997-1998) a szekszárdi borvidéken volt. Jól éreztem magam, élveztem a munkát, közben a gödöllői egyetemen közgazdasági képzésbe kezdtem. Külföldi ösztöndíjnak köszönhetően az ezredfordulót az Egyesült Államok nyugati partján, Kaliforniában töltöttem, a 2000-es évek előtti utolsó szüret a Napa-völgyben ért. Úgy jöttem haza 2000 márciusában, hogy ha itthon lehet a borászatot olyan szinten űzni, mint Kaliforniában, abban az esetben maradok a szakmában. Ha csak középszinten, akkor új foglalkozás után nézek. Szerencsémre Gál Tibor egri pincéjében kaptam lehetőséget.

Ő olyan világlátott szakember volt, aki nem csak a saját pincéjének boraival törődött, hanem más magyar borvidékeken és külföldön, Toszkánában, Dél-Afrikában is vállalt megbízatásokat. A 2003-ban újjáéledő Pannonhalmi Apátsági Pincészet szakmai tanácsadójának kérték fel, amit elvállalt azzal a kikötéssel, hogy nem tud állandóan Pannonhalmán tartózkodni. Gál Tibor kérésére ekkor költöztem a Győr környéki kisvárosba” – folytatta Liptai Zsolt. (Gál Tibor, az „Év borászának” is választott kiváló szakember 2005 elején tragikus autóbalesetben hunyt el Dél-Afrikában – a szerk.)

Pincészet helyett kráter, avagy minden kezdet nehéz

Járt 2003 előtt Pannonhalmán? – vetettük fel. „Igen, osztálykirándulás során láttam a Bazilikát. 2003 elején a pincészet helyén óriási kráter tátongott. Nehéz volt elképzelni, hogy év végére kész legyen a pincészet, miközben folyamatosan szőlőtőkéket telepítettünk. Intenzív időszak volt, a nehézségeken édesapám szavai segítettek át, vagyis «légy jó szakember, dolgozz tiszta szívvel, és meglesz az eredménye». Végül Szent Márton napján, 2003. november 11-én átadták az Apátsági Pincészetet, én pedig Pannonhalmán, illetve Győrújbaráton leltem otthonra. Idén már a tizennyolcadik szüretre készülök itt” – hallottuk.

A Pannonhalmi Főapátság főborásza jelenleg a pannonhalmi hegyközség elnöke, a mostaninál is többre hívatottnak tartja hazánk legfiatalabb borvidékét. „1500 hektár lenne alkalmas szőlőültetvény telepítésére Pannonhalma környékén a kataszteri besorolás szerint. Ehhez képest a rendelkezésre álló terület kevesebb mint felét használjuk, körülbelül 600 hektáron termesztenek szőlőt a helyi pincészetek. Van hova fejlődni, igaz, ez rögös út, hisz a rendszerváltás óta országosan évről évre csökken a szőlőültetvények területe. A kilencvenes évek elején 130 ezer hektáron gazdálkodtunk szőlővel, napjainkban ez a szám 60 ezer hektár körül mozog. A pannonhalmi ültetvények 60 százaléka 15 évnél fiatalabb, ez a tény bizakodásra ad okot” – magyarázta Liptai Zsolt. A húszas évek legnagyobb kihívása a pannonhalmi borvidéken a munkaerőhiány megoldása. Úgy kell évről évre idénymunkásokat találni, hogy ugyanezért a munkáért a szomszédos Ausztriában két-háromszoros fizetést adnak.

Árnyalni a romantikus képet

„Azon szerencsések közé tartozom, akik örömüket lelik a munkában. Szinte flow-élményt ad (az elme működésének olyan állapota, amelynek során az ember teljesen elmerül abban, amit éppen csinál, amitől örömmel töltődik fel – a szerk.), amikor a folyamatok végén összeáll a kép. A díjak is szereznek örömöt, de a legnagyobb boldogság mégis az, amikor bontok egy üveget, s látom a vendégek arcán: ez igen, ez a bor bejön nekik, azt sikerült a palackba tölteni, ami igazán az „Ő világuk”! A borászmunkáról sokakban romantikus kép él, amikor megkérdeznek, ezt árnyalom. Az is a munka része, amikor januári hidegben metszeni kell a szőlőt, vagy bokáig érő sárban kötözünk. Az ültetvényeken szeretek a legjobban lenni. Emellett a szőlőfeldolgozás, a borkészítés legkézzelfoghatóbb része az, ami fizikai nehézsége ellenére feltöltődést tud adni. A Pannonhalmi Főapátság pincészetének ügyvezetését az élet hozta. Ez is a munka fontos része, ezt is meg kell csinálni” – mondta az idei VinAgorán Champion-díjas borász.

Azt is megkérdeztük a Pannonhalmi Főapátság pincészetének főborászától, hogyha jövőbe tekint, el tud képzelni olyan palackot, amelynek a címkéjén Liptai név szerepel? „Idén tél végén, húsz év után az ösztöndíjam helyszínére, Kaliforniába utaztam. Amikor hazaindultam, úgy szálltam repülőre, hogy saját kis pincészetet alapítanék. Ez a tervet a járvány okozta helyzet merőben felülírta és nem látok arra reális esélyt, hogy megvalósítsam a közeljövőben. Ha a pannonhalmi vagy távolabbi borvidékekről tanácsot kérnek tőlem, mindig szívesen segítek a borászoknak. Így nem csupán a Pannonhalmi Főapátság palackjait, hanem az övéiket is kicsit a sajátoménak érzem, amikor kóstolom a boraikat” – hangzott a válasz.