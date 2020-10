A hely, ahová érdemes leülni horgászni

A Mosonszolnoki Horgászegyesület jelenleg több mint 140 fővel rendelkezik, kezelésükbe két tó is tartozik: a Mosonszolnoki-nagybányató és a Mosonszolnoki-kisbányató. Az egyesület évente nyolc halfogó versenyt is rendez a horgászat kedvelőinek.

A Mosonszolnoki Horgászegyesület 2015-ben alakult meg 11 fővel. Előtte a Jánossomorjai Horgászegyesülettel közösen folytatták a halgazdálkodást. Mára elmondhatják, hogy tagszámuk jóval 100 fő felett van: jelenleg 100 fő felnőtt, 10 ifjúsági és 35 gyermek horgász tartozik az egyesülethez, de ez a szám kismértékben évről évre változik.

Az egyesület kezelésében két tó van: a Mosonszolnoki-nagybányató és a Mosonszolnoki-kisbányató. Mindkét tó Mosonszolnok belterületén található. A nagybányató 3,5 hektáros. Horgászat mellett kulturális rendezvények és családi programok helyszínéül is szolgál. Teljesen körbejárható murvás útfelületet, a parton nádfedeles beülőket, grillezőket és bográcsozókat alakítottak ki az ide látogatók számára. A tóparton található még egy nagy méretű pavilon és egy angol WC mosdóval. Gépjárművel közvetlenül a vízpart mellett parkolhatunk. Akadómentes, kavicsos a meder, az átlagos vízmélység 2 méter. A horgászok számára az egyesület a tó teljes területén ingyenes wifielérést biztosít. Másik tavuk a kisbányató vagy más néven Mosonszolnoki-sporttó.

– Körülbelül öt évvel ezelőtt a tagság a kis tó sporttóvá alakítása mellett döntött. Ebből a tóból nem szabad halat hazavinni. Az egyesület később megkezdte az extra pontyok és amurok telepítését. Ma már csak alkalomszerűen telepítünk ebbe a tóba, mivel a tó befogadóképessége a maximumhatár körül jár – mondta el lapunknak Kocsis Péter elnök.

A nagybányatóban előforduló halfajok: ponty, amur, compó, süllő, csuka, harcsa, kárász, dévérkeszeg és egyéb vegyes keszegfélék. A kisbányatóban jellemzően 7–12 kilós pontyok találhatók, de 15–25 kilós pontyok és amurok is lakják a vizet. Ezek mellett gyönyörű compók, kiló feletti kárászok és dévérkeszegek is vannak.

Az egyesület évente nyolc halfogó versenyt is rendez, e versenyek résztvevői közül kerül ki a Mosonszolnoki Halfogó Versenysorozat legeredményesebb horgásza.

– Idén már 7. alkalommal avatunk bajnokot. Szeretnénk ezt a hagyományt továbbvinni a jövőben is. A kis tó partján tervezünk építeni egy nyilvános WC-t és mosdót. Illetve a tó partján bográcsozóhelyek kialakítása is a terveink között szerepel. Háromtagú elnökségünk célja, hogy tagjainkat minden horgászat alkalmával egy olyan halállománnyal rendelkező tó és szép, rendezett környezet fogadja, ahová máskor is szívesen leülnének szabadidejük eltöltésére – tette hozzá a Mosonszolnoki Horgászegyesület elnöke.