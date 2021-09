A hely, ahol megállt az idő – A titkos tényői atombunkerben jártunk – fotók

A bunkerbe lépve olyan, mintha a hetvenes évekbe csöppennénk.

A tényői faluvégen, az utolsó házakat elhagyva magas kőkerítés húzódik az út mellett, rajta véges-végig szögesdrót. Hatalmas vaskapu zárja el a kíváncsiskodók elől a bejáratot. Szigorúan őrzött terület volt valamikor. Az utóbbi időben azonban megélénkült a kissé titokzatos hely. Varga Gábor polgármester kigondolta, hogy a már használaton kívüli területet a katasztrófavédelem együttműködésével látogathatóvá teszi az érdeklődők számára. A hét végén a dimbes-dombos területen tanösvény nyílik, amelyről a környéket fel lehet fedezni. Marad azonban még egy titok, ami nem a föld felett, hanem alatta rejtőzik. Egy atombunker, ami a hidegháború idején a megye vezetőinek nyújtott volna menedéket egy atomtámadás esetén. Aki átlépheti az objektum küszöbét, időutazáson vesz részt: a hetvenes években találja magát. A tényői titkos atombunkerban mintha megállt volna az idő kereke a hetvenes években.

– A hidegháborús hangulat, az egyre szaporodó tömegpusztító fegyverek, valamint az 1962-es kubai rakétaválság miatti atomháborútól félelem miatt a hazai politikai és katonai vezetők eldöntötték, hogy minden megyében építenek egy-egy atom- és vegyi támadás elleni biztos bunkert, úgynevezett „megyei vezetési pontot”. Ezek garantálták, hogy a megyeszékhelyen lévő vezetőket a támadás előtt biztonságba tudják helyezni, szervezni tudják az országot – tudtuk meg a polgármestertől.

A bomba lökéshullámát is ki kell bírnia

A megyei bázist 1972 és 1974 között építették a tényői dombok közé. Az óvóhely úgy készült, hogy egy nagyobb bomba lökéshullámát is kibírja. A te- repszint alá süllyesztett objektumba egy üvegezett ajtón keresztül szűk, derékszögben forduló folyosón jutottunk el. Az épület harminc centiméter falvastagságú vasbeton szerkezet. Az óvóhelyen harmincöt helyiséget alakítottak ki. A bejárattól a legtávolabbi ponton egy vészkijárat vezet az erdőbe.

A bejutást gáz- és lökésbiztos acélajtókkal lehatárolt légzsiliprendszer biztosította, melynek feladata a légnyomás és a mérgező anyagok bejutásának megakadályozása volt.

Saját kútja van

Az objektum vízellátását egy 161 méter mély saját kútról oldották meg két szivattyú segítségével, de egy víztározó is rendelkezésre állt. Az elektromos energiát egy oldalról bejövő betáplálás biztosította, áramszünet esetén egy aggregátor és akkumulátor is rendelkezésre állt. A tiszta levegőt külön szűrő- és szellőzőberendezés nyújtotta, de oxigén- palackokat is betáraztak a föld alatt. Az óvóhely kialakításánál fontos szempont volt, hogy a törzs működése zavartalan legyen, ezért a kor színvonalának megfelelő kommunikációs eszközökkel látták el. Volt telefonközpontja, telexe. Tényő is nyert azzal, hogy telefonnal szerelték fel a bunkert, mert így a falu központjában is elsőként szereltek fel egy vonalas telefonnal ellátott telefonfülkét. A bunkerben egy különleges világba csöppentünk, mintha megállt volna az idő. Minden akkori technikai eszköz a helyén van.

– Minden adott volt ahhoz, hogy veszélyhelyzet idején a megyét tudják innen irányítani. Az objektum ötven főre lett kialakítva, nyolcfős személyzettel lehetett volna üzemeltetni arra a pár napra, amíg a veszélyhelyzet fennállt volna. Szerencsére a létesítményt éles helyzetben sohasem kellett használni, csak gyakorlatokat hajtottak végre az évek során benne. A kétezres évek óta már csak a megye tűzoltói és különböző mentőszervezetei használják gyakorlatra és kiképzésre – tudtuk meg a katasztrófavédelem munkatársától, Polczer Antal rendvédelmi alkalmazottól.

Mindenki tudott róla, hisz tényőiek építették

– Mindenki tudta, hogy itt van ez a titkos objektum, hiszen még az itt dolgozók is tényőiek voltak. De ha nem így lett volna, akkor is látszott volna, mert ki volt téve a behajtani és a fényképezni tilos! tábla. A templomtól az objektumig, illetve az erdő széléig aszfaltos hadiút vezetett, ami nagyon fontossá vált a falu számára, hiszen itt poros dűlőutak voltak, nyakig sárosan lehetett eső után közlekedni. Ez a hadiút lett az igazi hozadéka a falunak. A településnek nagy fejlődés volt ez – állapította meg Varga Gábor polgármester.