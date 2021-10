A háziasszony tortája a legjobb

A Habkönnyű kikelet fantázianevet viselő finomság nyerte a Levél és környéke legjobb tortája versenyt, melyre idén kilenc háziasszony nevezett be. A levéli Laáber Zita alkotását választotta ki végül az öttagú zsűri, így a fiatal édesanya vihette haza a vándorserleget.

– A Tisza-tónál kirándult a családunk 2016-ban. A szállásadónk felesége éppen akkor nevezett be a Tisza-tó-környéki legjobb torta versenyre. Innen jött az ötlet, hogy miért ne szervezhetnénk meg ezt mi is Levélen – avat be a történetbe Burda Éva főszervező, aki az ötlet után nem sokat várt: 2017-ben meg is hirdette az első megmérettetést.

– Az első tortakészítő versenyre huszonnégyen neveztek. Tavaly sajnos a pandémia miatt elmaradt. Idén előzetesen tizennégyen regisztráltak, sajnos a végén többen is lemondták, például sokan betegség miatt. Így végül kilenc pályamű közül kellett választani – részletezte a főszervező.

Különleges finomságok

Az idei zsűri elnöke Hadarné Dorfinger Zsófia, a 2019-es verseny nyertese volt. Az egyedüli szakmabeli Lakó Júlia cukrász, a mosonmagyaróvári Júlia Cukrászműhely tulajdonosa volt, de felkérték még Weintráger Ferencné Hugika körzeti nővért és a község házi betegápolóját, Kiss Béla polgármestert és jómagamat is, így újságíróként külön tapasztalatot szerezhettem a különféle finomságokról.

Ugyan csupán kilenc tortával neveztek idén a konyhatündérek, de mindegyik alkotás valamiért különleges volt. Volt, akit az ősz ízei ihlettek meg, a dió, körte vagy a gesztenye, és többen az egészséges vonalat képviselve alkották meg vegán, gluténmentes vagy akár cukormentes finomságukat. Érdekesség, hogy nemcsak Levélről jelentkeztek, hanem Hegyeshalomtól Mosonmagyaróváron keresztül Darnózseliig sütögettek a háziasszonyok. Burda Éva főszervező ezt külön ki is emelte: a háziasszonyok tortáját keresik, érdekesség, hogy a korábbi években is ők nyertek, nem a profi cukrászok.

Időt kell rá szánni

Szívesen süt tortákat a korábbi győztes, a zsűri idei elnöke, Hadarné Dorfinger Zsófia, bár mint mondja, munkahely és kisgyerekek mellett most már kevesebb erre az ideje.

– Az első és a harmadik tortasütő versenyre neveztem eddig. 2019-ben sikerült nyernem a mákos-szilvazselés-mascarpones tortámmal. Egy ilyen süteményre időt kell hagyni, fontos, hogy a rétegek egyformák legyenek, én pedig jobban kedvelem, ha valamilyen gyümölcs is van benne. Fontos az állaga és az íze is – mutatott rá a tapasztalt háziasszony. Zsófia egyébként gazdasági agrármérnök, szerinte ma divat a sütés-főzés, emellett hobbija a varrás is, amit autodidakta módon tanult szintén.

Születésnapi finomságok otthonról

– Kiábrándultam a cukrászatokban kapható tortákból, ezért kezdtem el három éve magam sütni. Azóta hobbimmá vált, ezen élem ki a kreativitásomat. Havonta mintegy három tortát sütök születésnapokra. Általában fondanttal vagy svájci vaj- krémmel borítom, van egy bevált fehér csokis-vajkrémes receptem. A nyertes tortához hasonlót előző héten sütöttem egy rokonomnak, a díszítésén változtattam – mesélte a nyertes, Laáber Zita, aki két kisgyermek édesanyja.

A 21 éves Pakucs Dóri 2019 után idén másodszor nevezett: a tanítónak tanuló fiatal mosonmagyaróvári lány is szívesen kísérletezik az ízekkel, őt is az ősz ihlette meg. Tortáját a dió és a körte uralta. Érdekesség, hogy a verseny legfiatalabbjai csupán 11 évesek, Pécsi-Palotás Ramóna és Kulacs Karola csokis-mogyorós sajttortával nevezett.

A zsűrizés, majd a díjkiosztó után a levéli kultúrházba összegyűlt érdeklődők meg is kóstolhatták az idei finomságokat.