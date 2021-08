A fiatal gazdákat ünnepelték Egyházasfaluban – fotók, videó

A megyei fiatal gazdakör minden évben megszervezi a találkozóját, ahol a tagok oszthatják meg egymással a tapasztalataikat. Ez a múlt évben elmaradt, idén egy nyilvános, családias programokkal teli rendezvénnyel pótolták.

– A mezőgazdaság egyre jobban elöregszik, a létszám fogyatkozik és az aktívan gazdálkodó fiatalok száma is csak csökken. Ebből kiindulva szerveztük meg az első fiatal gazdálkodók találkozóját, aminek az sem titkolt célja, hogy népszerűsítsük a mezőgazdaságot – mondta el Derdák Gábor, a rendezvény szervezője és a Győr-Moson-Sopron Megyei Fiatal Gazdakör elnöke.

A találkozón Barcza Attila, Sopron és térségének ország- gyűlési képviselője is felszólalt, aki kiemelte, Magyarországon még soha nem volt ilyen stabil az agrárium, mint most. A kormány számos lehetőséget biztosít a gazdászoknak, akik különböző pályázatokra vagy a fiatalgazda-programra jelentkezhetnek.

– Meggyőződésem, hogy a XXI. században a modern tudást és az új technológiákkal kapcsolatos információkat leginkább a fiatalok akarják megérteni, alkalmazni. Fantasztikus dolog történt az egyházasfalui gazdatalálkozón, hiszen a fiatalok nemcsak egymással, de az idősebbekkel is eszmecserét folytathattak – mondta az Országgyűlés alelnöke, Jakab István. Beszédében arra is kitért, hogy a múlt év végén a kormány hozott egy döntést, miszerint a 17,5 százalékos nemzeti kiegészítő támogatást 80 százalékra emelte. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben és 2022-ben a magyar gazdák fejlesztésre 1600 milliárd forintot fordíthatnak. A forrás összege több, mint az előző hét évben a vidékfejlesztésekre szánt keret.

A jó hangulatú találkozóra érkezett Schmidt Péter is, aki 2012-ben kezdett el a családi gazdálkodásban dolgozni. – Beleszülettem a mezőgazdaságba, így nem is volt kérdéses, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Sokak megterhelőnek gondolják a hivatásomat, ők csak azt látják, hogy nekünk nincs szabadnapunk. Nem is kell, hiszen azt csinálom, amit szeretek, és ez is lehet pihentető. Természetesen kell időnként a szórakozás, erre pedig remek alkalom egy szakmai találkozó. Itt nemcsak a kikapcsolódásra van lehetőség, de szakmai beszélgetésekre is alkalmas – fejtette ki véleményét a gazdász.

– A családommal 2001 óta foglalkozunk mezőgazdasággal, ennek az irányítását pedig 2017-ben vettem át. A hivatásomhoz mindenképp kell a termőföldnek, a természetnek, növény- és állatvilágnak a szeretete. Nekünk is vannak állataink, amelyek éves szinten 365 napos törődést igényelnek – osztotta meg lapunkkal Fekete Márk szintén az eseményre érkezett gazdálkodóként, aki a főzőversenyen is indult.