A Fertőszentmiklós Esport csapat tagjaként győzött egy magyar ligában Székely „Raymone” Dániel

A világszerte ismert Formula–1 autóverseny-sorozat PlayStation konzolra írt, hivatalos videójáték-verziójának egyik magyar ligájában ért el kiváló eredményt Székely Dániel, digitális becenevén „Raymone”, a Fertőszentmiklós Esport Heves megyei Gyöngyösön élő csapattagja. Dániel a szezon 21 futamából 9-et megnyert. A döntő utolsó hajrájában szoros párharcban állt egy szombathelyi játékossal, ügyessége és reflexei mellett szerencsére is szüksége volt a bajnoki cím elnyeréséhez. Végül 9 éremmel és egy kupával zárta a szezont.

– A virtuális versenyek nagyban hasonlítanak a való életben zajló bajnokságokra. Az autók tulajdonságai megfelelnek a valódi járművekének, sebességüktől és az útviszonyoktól függően haladás közben kicsúszhatnak. A pálya melletti rázókövek lassítják a verseny­autókat, amik egymással való ütközés hatására sérülnek is. Még a bokszutcát is látogatni kell, hiszen bár a valódi távolságok felét kell csak megtenni a virtuális versenyeken, a kerékgumik bizony így is kopnak, azokat cserélni kell a teljesítmény fenntartása érdekében – magyarázta Dániel, aki a videójátékkal ugyan csak 2018-ban ismerkedett meg, hamar versenyszerűen kezdte azt űzni.

A hivatalos Formula–1-szimulátort évről évre frissítik. Az új verziókban megjelennek az autókat ért változtatások, és a csapatok közötti átigazolások, hogy minél élethűbb legyen a szimuláció. A bajnokságokon a versenyzők eldönthetik, hogy igénybe veszik-e a szabályzatban megadott segítségeket, például a fékre vagy kormányzásra való rásegítést, de mindegyikükre kötelezően érvényes néhány beállítás, hogy egyenlő esélyekkel induljanak a futamokon. A szabályzat ezenkívül különleges eszközöket is meghatározhat, melyek nélkül nem lehet nevezni.

– A szimulátort tét nélkül használó játékosok a PlayStation konzol klasszikus kontrollerével is tudják irányítani a játékot, a bajnokságokon azonban elvárhatják a magas érzékenységű, pillangóváltós kormány és gázpedálok használatát. Ezekhez jól jön még a pilótafülkét modellező speciális ülés, mely fix helyen tartja a többi eszközt, hogy ne csúszkáljanak. Előbbiek leg­alább száz, utóbbiak több száz ezer forintos költségek, de az áraknak csak a csillagos ég szab határt – magyarázta Dániel, aki nemrég új ülést szerzett be. Dániel évente találkozik a fertőszentmikósi e-sport csapat tagjaival. Idén nyáron is terveznek összefutni, ahol élőben is megünnepelhetik majd a virtuá­lis térben elért sikert.