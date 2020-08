A fény egyenes vonalban terjed?

Válaszolhatnánk kapásból, hogy igen. Azonban ha egy pillanatra lelökjük magunkról a fizika súlyos láncait, akkor kimondhatjuk, hogy a dekorációs világításban egyre nagyobb szerepet betöltő LED szalagok, még ha csak vizuálisan is, de ellent látszanak mondani az univerzumi alaptörvénynek.

Természetesen, ami a fizikában alap tézis, és megdönthetetlen, az szerencsére a világítástechnika számára napjainkban már valós, azaz a LED szalagok tengernyi változatai széles körű megoldást jelentenek a különböző dekorációs és általános világítási megoldások terén. Míg a fénycsövek akár a T8-as, vagy a T5-ös változatok csak egyenes vonalban voltak szerelhetők, addig a LED szalagok akár ívesen is rögzíthetők a felületre, vagy az alu-profiloknak köszönhetően süllyeszthetők is. Cikkünkben a mai korszerű LED szalagok által nyújtott felhasználási lehetőségeknek járunk utána Magyarország legnagyobb világítástechnikai e-kereskedője, a Lumenet szakmai segítségével.

Hogyan válasszam ki a mik a fő szempontok?

Az elsődleges szempont talán az legyen, hogy határozzuk meg milyen világítási eredményt kívánunk elérni, azaz dekorációs világítást szeretnénk, ahol elsősorban nem a fényáram a fontos, vagy általános világításban gondolkozunk, ahol egy bizonyos világítási szerepet szánunk a LED szalagoknak. Ez annyiból fontos, hogy egy általános világítási célra tervezett LED szalag működtetése 24V-ról kell, hogy történjen, hiszen ezek a LED szalagok rendelkeznek kellő fényárammal ahhoz, hogy kiegészítő világításként szolgáljanak. Míg a dekorációs világítás terén elegendők lehetnek az egyszerűbb LED szalag szettek, amik különböző előre összekészített csomagban kaphatók, így ezek nem igényelnek különösebb tervezést, csupán arra kell figyelnünk, hogy milyen hosszban szeretnénk elhelyezni, illetve rendelkeznek-e azokkal a funkciókkal, amit elképzeltünk. A dekorációs LED szalagok szinte minden típusa RGB, vagy RGBW azaz képesek a színes világításra. Ha azonban egy kiegészítő LED szalag világítást szeretnénk egy nappaliba, akkor már nehezebb dolgunk lesz, hiszen nem kényelmi dekorációs szempontok játszanak szerepet elsősorban, hanem a hasznosan megtervezett világítás és annak megfelelő funkcionalitása.

Általános, vagy kiegészítő világítás LED szalaggal

A LED szalagok 24V-os változatai alkalmasak egy általános világítási megoldás megvalósítására, ami azzal magyarázható, hogy ezen a feszültség szinten képesek akár az 1500-1600 lumen/méter fényáramra ezzel pedig olyan világítást is elérhetünk, ami elegendő lesz egy helység alap, vagy kiegészítő világításának megoldására. Természetesen a világítástechnikában elsősorban kiegészítő világításként tekintünk a LED szalagokra, de egy jól kidolgozott és megtervezett LED szalag világítás akár ezen is túlmutathat. Akár mi is legyen a célunk, azt láthatjuk, hogy a LED szalagok sokkal dekoratívabbak, és egyes esetekben gazdaságosabbak, mint a fénycsövek, vagy más lámpatestek. Ahhoz hogy sikeres legyen a világítás természetesen több szempontot is figyelembe kell venni, mint például a fényáramot, vagy a színhőmérsékletet. A szakmai szem mind a kettőt nagyon fontosnak tartja, hiszen ha valamelyik nincs jól megválasztva biztosan rossz világítási környezetet okoz. A színhőmérséklet kiválasztásánál fontos szerepet játszik az, helység használata azon szempontból, hogy aktív világítást szeretnénk, ahol a hidegebb 4000K körüli színhőmérséklet legyen a domináns, vagy inkább relax világítást választunk ahol pedig a melegebb színhőmérséklet lesz a jó választás. A világítás ugyanis aktív szerepet tölthet be egy munkavégzés során, illetve lehet pihentető is, ha éppen a környezet ezt kívánja. A megvilágításban a fényáramnak is nagyon fontos szerepe van, hiszen ha a kívánt fényáram több lesz, mint amennyit szeretnénk, akkor túlvilágításról beszélünk, ha kevesebb, akkor pedig alulvilágított lesz a helység, mindkét esetben egy rossz megvilágítási környezetet kapunk. Mivel nem minden estben van lehetőség egyedi tervezésre, ilyenkor mindig jó megoldás a próbavilágítás, így elkerülhető a helytelen megvilágítás. Amennyiben sikerült a tervezés során kiválasztanunk, hogy milyen hosszban és mekkora fényt szeretnénk, akkor kell figyelembe vennünk a szalagok egyik legfontosabb jellemzőjét, a lumen/méter értéket. Ez az érték jelöli gyakorlatilag, hogy a LED szalag egy méteres szakasza mekkora fényárammal világít. Ebből kiindulva választhatjuk ki a tervezett világításunk számunkra megfelelő értékű LED szalagot.

Smart LED szalagok

Az okos világításban megjelenő Smart LED szalagok gyakorlatilag ugyan olyan világítási funkciókat és egyedi megoldásokat kívánnak, mint a Smart LED fényforrások vagy lámpatestek. Az egyedi világítási funkciók itt is távirányítóval, vagy applikáción keresztül okos telefonnal állíthatók. A Philips HUE LED szalagok egyedi módon összehangolhatók, szinkronizálhatók akár zenei, vagy képi forrásokkal. Olyan különleges funkciók is elérhetők, mint az ébresztés ahol a beállításoknak megfelelően a napfelkeltét utánzó világítással harmonikusan ébreszt, vagy az esti elalvásnál dinamikusan csökkenti a fényerősséget a könnyebb és pihentetőbb elalvás érdekében. A fentiekben említett fény aktivizáló hatása érdekében válthatunk aktív, hidegebb fényre, vagy melegebb relax árnyalatra a hangulatunknak megfelelően. Az okos LED szalagok tehát nem csak könnyedén illeszthetők a különböző idomokhoz, hanem funkciójukat tekintve is rugalmasak.

Használhatom kültéren is?

Természetesen a megfelelő védettséggel rendelkező LED szalagok alkalmazhatók kültéren is, akár egy medence vagy kert dekorációs kiegészítő világítására. Az Osram IP67-es LED szalagjai kültéri használatra alkalmasak. A szilikonba öntött LED diódák közvetlenül nem érintkeznek a környezeti nedvességgel, így hosszú távon üzemeltethetők kültéren is. Fontos, hogy olyan LED szalagot válasszunk, ahol a csatlakozók és toldók is IP védettek. Természetesen nem csak a szalagok védettségére kell gondolni, hanem a LED szalag működtetésre is, tehát minden esetben az egész rendszernek kültéri használatra alkalmasnak kell lennie, vagyis legalább IP67-es védettséggel kell rendelkeznie. Ügyelni kell arra is, hogy az erősáramú rész megfelelő távolságra és biztonságosan legyen kialakítva érintésvédelmi szempontból.

Körültekintő szerelés, hosszú élettartam

A LED fényforrásoknál a működésből eredendően a tápegységek és a LED chip-ek bizonyos melegedéssel üzemelnek, amit minden LED esetében szükséges elvezetni a hosszú élettartam és a megfelelő teljesítmény érdekében. A LED szalagok esetében is fontos az olyan rögzítés kialakítása, ami lehetővé teszi a LED chip-ek hőjének elvezetését. A LED szalagok szerelésénél elengedhetetlen az LED profil használata a tartós rögzítéshez és a hosszú élettartamhoz. A jó hővezetésű alumínium LED profilok egyenletes felfekvést biztosítanak a LED szalagok szerelésekor, és kiváló hővezetésük miatt biztosítják a LED-ek hosszú élettartamát. A jó hőelvezetésnek a rögzítésben is fontos szerepe van, hiszen a túl sok hő kiszáríthatja szalagok öntapadós ragasztó csíkját, ami hullámosodást eredményez. Ezen felül a profilba helyezett világítást a szükségleteknek megfelelően homogenizálhatjuk egy opál búrával, ami az alu sínbe csúsztatható, így a kívánságnak megfelelően csökkenthető a káprázás, komfortosabb világítás alakítható ki.