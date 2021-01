A Dal 2021 – Két megyei produkció a több mint négyszázból a negyven között a Duna TV-n

Megyénkből a Name Project győri zenekar mellett egy mosonmagyaróvári énekesnőnek, Hegedűs Borinak is drukkolhatunk a Duna Televízión január 30-án kezdődő dalválasztó show-ban.

A pályázaton mintegy négyszázan indultak, és negyven produkció jutott A Dal 2021 mezőnyébe. Közülük kerül ki a Petőfi Zenei Díj „Az év dala” elismerés nyertese. A végső győztes amellett, hogy pénzjutalomban részesül, lemezfelvétel és videoklip készítésére is lehetőséget kap.

A Lajta-parti városban tanuló 18 éves gimnazista, Hegedűs Bori szerelmével, a Budapesten élő Tempfli Erikkel közös szerzeménye Altató címmel a tavaly tavaszi karantén idején született. A műsor másik megyei csapata, a Name Project győri együttes Altass el című dalával jutott a versenybe. A jubileumi, tizedik évad számos meglepetést ígér még a zenészeknek és a nézőknek.

Győri „altató” a legjobbak között

A Name Project győri zenekar is bekerült abba a negyven együttesből és énekesből álló csoportba, akik versenybe szállnak a 2021-es Dal győzelméért. „Altass el” című daluk pop-rockos hangzással mondja el a közönségnek, hogy vannak az életben pillanatok, amikor mindenki szeretne egy kicsit megállni, visszacsinálni valami olyat, amit régen tett. Illés Zoltán, a zenekar alapítója és frontembere örömmel beszélt a dalról, a tervekről.

– Ez mérföldkő lesz a zenekar életében. Nagyon bízunk a dal sikerében, és abban, hogy megérinti a közönséget. Ennek segítségével a zenekar is egy másik pozícióba kerül a szakmán belül. Nagyobb lendületet vehetnek a dolgaink, de már most is hihetetlen dolgok várnak ránk, amiért csak hálásak lehetünk. Tévéshow-felvétel, fotózás, koncert a legmenőbb szórakozóhelyeken, ez mind hatalmas élmény számunkra.

A zenekar pályafutása még 2017-ben kezdődött el, amikor Illés Zoltán elkezdte rögzíteni azokat a dolgokat, amik megihlették az elmúlt 5–10 évben. Felépített egy saját házi stúdiót, hogy felvehesse a dalait. Később pedig érkezett az áttörés, amikor a győri rádió elkezdte játszani a dalaikat. Ezt követően, az Idegen című dalt már egy országos rádió is leadta. Ez adta meg a kellő löketet, hogy ezt a zenei irányt válasszák. Ezt követte a lehetőség, hogy koncerteket adhassanak és ekkor építették fel igazán a zenekart.

– Kezdetekben mi is keresgéltük azt a zenei irányt, ami mindannyiunknak szimpatikus. Nemcsak a hangzást illetően kísérleteztünk, de a dalszövegek terén is próbáltam rájönni, hogy mi az igazán nekünk való. Most már azt érzem, hogy a pop-rock irányzatával megtaláltuk a megfelelő utat. Nem csupán szintetizátoros hangzás, de gitáros alapok is vannak a dalainkban, utóbbi irányítja leginkább a zenénket. A szövegvilágot tekintve a dalok mind a küzdelmeimről, csalódásaimról szólnak. Az élet nagy eseményeiről.

Az Altass el szövege nem egy jelenlegi helyzetet mond el, inkább egy visszatekintés. Illés Zoltán úgy jellemezte, hogy egy szerelmi vallomást, egy fohászt sikerült hangjegyekbe öntenie. A szakítás utáni ébredés és búcsú szakaszát önti szavakba. Amikor visszacsinálnánk valamit, de az, akit szerettünk, már nem lehet az életünk része.

– A dalnak nincs nagy, világmegváltó üzenete. A szerelemről szól, története van. A gyerekkori sikereim gyakran elsodortak és hagytak olyan döntéseket hozni, amelyek befolyásolták a szerelmi életemet. A pillanatnak éltem. Sok mindent másképp tennék, ha visszaforgathatnám az idő kerekét. Ugyanakkor úgy látom, hogy ma nem lennék az az ember, akivé váltam, ha mindez másképp van.

Az Altató lehet A Dal 2021-ben

Egy szerelem és a márciusi karanténidőszak ihlette a mosonmagyaróvári Hegedűs Bori és Budapesten élő párja, Tempfli Erik közös szerzeményét, amely bekerült A Dal 2021-be, ahogy ők mondják: a nagyok közé.

Hegedűs Bori, a mosonmagyar­óvári piarista iskola diákja régóta színesíti énekhangjával a Lajta-parti város rendezvényeit. Hamarosan ország-világ előtt megmutatja csodálatos énekhangját: arról a hírről számolt be, hogy szerelmével közös szerzeményével bejutott a Duna Televízió A Dal 2021 című dalverseny negyven legjobbja közé. Borit az indulásról, pályájáról és terveiről is kérdeztük.

Népzenei alapok

– Népzenében nőttem fel. A szüleim folyamatosan itthon próbáltak, táncházakba hordtak már csecsemőkoromtól kezdve, szívtam magamba a muzsikát. Apa volt az, aki meglátta bennem a tehetséget, tisztán énekeltem, jó hallásom volt és elkezdett velem foglalkozni. Rengeteg népdalt megtanultam és 11 éven át mindegyik megyei, majd később országos népdaléneklési versenyen kitűnő eredménnyel szerepeltem. Később, amikor kamaszodni kezdtem, jött egy útelágazás: folytatom az utamat a népzenei vonalon vagy elmegyek a könnyű­zene irányába. A könnyűzenét választottam. 12 évesen – a jó Isten úgy egyengette az utamat –, Havas Lajostól tanulhattam: olyan alapokat adott nekem, amelyekből a mai napig építkezhetek, nem lehetek elég hálás neki. Mára, 18 évesen a népzene és a könnyűzene művelése is egyaránt jelen van mindennapjaimban – kezdi beszélgetésünket Bori.

A nagyok között

Hegedűs Bori, mint mondja, eddigi eredményeire és díjai­ra nem dicsőségként tekint. Inkább mint küzdelemre, a benne lángoló versenyszellemet elégítette ki a sok-sok megmérettetéssel. Mindegyikből tanult valamit, különböző embertípusokat ismert meg és számos stresszes, izgalmas élethelyzetbe került már nagyon fiatalon

.– Önmagában nem tett soha boldoggá egy díj – persze a munka meghozta gyümölcsét és felemelő érzés, ha elismerik az embert –, de mindinkább a szüleimet akartam büszkévé tenni. És láncreakció-szerűen, ha anyát boldognak láttam, az engem csak előbbre vitt. Mindent megtettem, hogy újra láthassam a csillogást a szemében… De az eddigi legnagyobb dolog az életemben, hogy bejutottam A Dal 2021-be, a „nagyok” közé… – hangsúlyozza.

Egymástól elzárva

Tempfli Erik a dal szerzője és a zongorista, Bori pedig a dalszövegíró és az énekes. A Dal 2021-be jutott Altató című mű a szerelmükről szól, pont ettől nagyon személyes, intim és érzelmes.

– A márciusi karantén idején két hónapig el voltunk választva egymástól, ő Budapesten, én Mosonmagyar­óváron. Nehéz időszak volt, és rendesen próbára tett minket, a dal ebből a hiányból fakad. Lám, mégis győztesen kerültünk ki belőle – magyarázza mosolyogva a fiatal énekesnő, aki szerint nagyon nehéz kitörni vidékről önerőből. A televíziós szereplést egy ugródeszkának érzi, akármeddig is jutnak majd a január végén kezdődő élő műsorban.

– Szakmabelieket ismerhetek meg, sokat tapasztalhatok, és még mindig csak 18 éves vagyok. Van még időm bizonyítani. És még szebbé teszi, hogy ezt a párommal vihetem végig.Bori azt is elárulta, hogy az említett elválasztás időszakában Erik több dalt is írt neki vigasz gyanánt. Ezeken a dalokon szeretnének tovább dolgozni, majd egy közös lemezt készíteni.És hogy hol látja magát a jövőben a fiatal mosonmagyaróvári tehetség?

– Ezen a pályán. A színpadon. Előadóként. És ha elég már a tapasztalatom, akkor talán tanítani szeretnék, és továbbadni mindent, a tudásomat.A Dal 2021 élő adásait január 30-tól szombat esténként, hét héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión.A karantén nehéz időszak volt és rendesen próbára tett minket, a dal ebből a hiányból fakad. Lám, mégis győztesen kerültünk ki belőle.