A beledi mester és tanítványai – Jobb fotók készíthetők, ha az ember alázatos és ismeri a természetet

Írásunkban ezúttal Molnár István büszkeségeire térünk ki, és itt most nem az elnyert díjakról, fotóiról, hanem két sikeres tanítványáról, Tarr Gergőről és Kránitz Rolandról lesz szó. Mesterről és tanítványairól.

Molnár István alapító tagja volt a Nimród Fotóklub kisalföldi csoportjának, fotószakkört vezetett Beleden, a vérében van a tanítás.

Sok Év tapasztalata

Aki ismeri, tisztában van vele, hogy mekkora tudásanyag van a birtokában, melyet a könyvekben olvasottak és az élet-, valamint szakmai tapasztalatai taníttattak vele. Volt, hogy egy időre letette a fényképezőgépet, de barátai unszolására ismét kézbe vette, s milyen jól tette.

– A pályázatokon keresztül visszaigazolást kap az ember arról, hol helyezkedik el a palettán. A legnagyobb elismerés viszont számomra a gyerekeim, unokáim szemében van, a falubeliekében, akik megállítanak egy-egy képem láttán az utcán. Ez visz előre, na és persze a tanítványok, vagyis inkább már barátok sikere – kezdte a természetfotós, akinek sok olyan jelmondata van, melyeket a hozzá közel állók minden bizonnyal számtalanszor hallottak tőle. Ilyen, hogy a jó kép, fejben születik. S egy másik: – Van a természetfotós, és a természetet fotózó, Gergőt és Rolandot az előbbibe sorolhatom – utalt barátaira.

Megszólítja a nézőt

– A természetfotózás olyan alkotótevékenység, ami plusszot ad, a jó kép elgondolkodtatja, megszólítja a nézőt, elmondja helyettem, amit közölni szeretnék, betekintést enged oda, ahol mások nem mozognak, de mégis érdekli őket. Inkább a képek beszéljenek rólam, mintsem én beszéljek a képekről. Van egyfajta etika kódexe a természetfotózásnak, amit mindenképp szem előtt kell tartani. Gergő és Roland is megértették ezt az irányvonalat, mindkettőjükre büszke vagyok – mondta a mester, akinek mérhetetlen természetszeretete két barátjában is maradéktalanul megvan.

Tud újat mondani

Tarr Gergő nagyjából tíz éve ismerkedett meg Molnár Istvánnal a beledi kiállítása alkalmával. Bár már előtte is fényképezett, s ahogy fogalmaz, hatéves kora óta járja az erdőt, réteket, onnantól valami átfordult benne. – Nála fotóztam először fotóslesből törpegémet. Jobb fotók készíthetők, ha az ember ismeri a természetet, amely felé mindig olyan alázattal fordultam, ahogy István is. A mai napig tud újat mondani. Úgy van vele, ahogy én is, mit sem ér a tudás, ha nem adod át, ezért is tartok előadásokat óvodákban, iskolákban, és adom ki a fotóslesem – mondta az egyébként tűzoltóként dolgozó Gergő, aki a távlati terveiről is beszélt.

– Szeretnék egy árammal, vízzel ellátott 7–8 férőhelyes fotóslest kialakítani, ahol bemutathatom a gyerekeknek erdei iskola szinten a madarakat. A kisfiam féléves, remélem, idővel ő is a fotózás felé fordul, és a kezünkben a fényképezőgéppel együtt rójuk majd az erdőket.

Bakancslistás helyek

Kránitz Roland neve is ismerősen csenghet olvasóinknak, lapunkban is hírt adtunk az „O Sole Mio” című képéről, mely egy operaénekesre hajazó, összekulcsolt kezű ürgét örökít meg, ezzel elnyerve a közönségdíjat az év legviccesebb természetfotója versenyen. Roland rendre remekel a pályázatokon. Istvánt Gergőn keresztül ismerte meg: – Nagy tudású, a természet jó ismerője, szenzációs embernek tartom. A mai napig van, hogy kikérem a véleményét. Komolyabban 5 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a fotózással, pályázatokon 3 éve indulok. A természetfotózás számomra a világ legjobb dolga, ha tehetném, minden napomat kint tölteném. Minden évszaknak megvan a szezonja, a maga szépsége, de a képeim nagy részén a madarak vannak a középpontban – mondta Roland, aki a fotózás terén bakancslistás helyként emelte ki Kínát és Indiát, valamint a szarvasbőgés megörökítését.