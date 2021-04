A 39. Magyar Sajtófotó-pályázaton díjazták a mosonmagyaróvári Kerekes Istvánt és a győri Béres Mártont – galériák a nyertes fotókról

Kihirdették a 39. Magyar Sajtófotó-pályázat eredményeit. A sportsorozat és a társadalomábrázolás-sorozat kategóriákban második lett, ezzel a megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díjat is kiérdemelte – immár harmadszor – a mosonmagyar­óvári Kerekes István. Lapunk korábbi munkatársa, Béres Márton is két második helyezést szerzett mindennapi élet egyedi és a művészet sorozatban.

A napokban rendezték meg a 39. Magyar Sajtófotó-pályázat online sajtótájékoztatóját. Összesen 296 fotós 2515 pályaművel, 7237 fényképpel nevezett. Az öttagú nemzetközi zsűri elnöke, Szlukovényi Tamás, aki 25 éven keresztül a Reuters hírügynökség globális fotófőszerkesztője volt, arról beszélt, hogy domináltak a járványhoz kötődő anyagok, de voltak olyan kategóriák is ahol, a hagyományt követte a téma. Azt is hozzátette, hogy az elmúlt tíz év legerősebb képanyaga érkezett a zsűrihez elbírálásra.

Kerekes István, a Kisalföld külsős fotóriportere a sportsorozat és a társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia sorozat kategóriákban második díjat nyert. Összetett eredményével kiérdemelte a megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díjat is, amit immár harmadszor nyert el. A Mosonmagyaróváron élő fotográfus az elmúlt években a sajtófotópályázatokon már hét különböző kategóriában szerzett díjakat.

– A sportkategória-sorozatom egy Magyarországon megrendezett nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen készült, a megmérettetés pillanatképeit, egyedi jeleneteit örökítettem meg. A társadalomábrázolás sorozatom pedig egy erdélyi, tíz éven átívelő dokumentarista, elemző anyagot mutat be – avatott be az alkotó. A Mafosz (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) elnöksége nemrég egy egyedi hírről számolt be.

Ugyancsak ő az első magyar fotóművész, aki bekerült a világ három legtöbb „Legjobb szerző” címmel rendelkező fotósa közé. Romain Nero – aki a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) versenyeinek védnökségéért felelős – értesítette az alkotót, hogy a FIAP világ legjobb fotósai (Best of the Best) ranglistán tavaly harmadik helyezést ért el. – Ezekre a világversenyekre évente több mint száz ország fotósa nevez, több ezer fényképpel. Minden verseny fődíjasa a „Legjobb szerző” címet nyeri el. Ezeket összesíti év végén a világszövetség. Eddig 68 alkalommal érdemeltem ki ezt a címet, ebből tavaly huszonnyolcszor – fűzte hozzá Kerekes István.