5 Praktikus bútorötlet, akár kisebb lakások berendezéséhez is

Cikkünkben azokat a praktikus bútoripari megoldásokat szedtük össze, amelyek segíthetnek egy kisebb otthon, pannellakás, hétvégi ház vagy nyaraló berendezésében is.

Ha híján vagyunk a helynek, nem mindegy, hogy milyen méretű és kivitelű bútorokat választunk. Főleg akkor segítenek ezek a megoldások, ha sok tárolóhelyre van szükségünk, vagy kisebb alapterület áll a rendelkezésünkre, és úgy kell összehangolni a tér több funkcióját is.

Gyakori, hogy nincs külön dolgozószoba, csak a nappaliban tudunk egy íróasztalt elhelyezni, „munkasarkot” kialakítani. Az is előfordulhat, hogy a vendégek, barátok, rokonok elszállásolását tudjuk csak a nappaliban megoldani, és ehhez keresünk kihúzható kanapét. Egy tér gyakran több funkciót kap, a helyiség két részét akarjuk sokszor ennek megfelelően elválasztani. Lehet, hogy a gyerekek ketten osztoznának egy közös szobán, ezért szeretnénk a lehető legjobban kihasználni a teret praktikus gyerekszoba bútorok kiválasztásával.

1 – Ággyá nyitható, kihúzható kanapék akár mindennapos alvásra

Talán ez egyik leggyakrabban választott, közkedvelt bútordarab az ágyazható kanapé. Sokféle stílus és kivitel közül választhatunk, több árkategóriában. Találunk olcsóbb modelleket, ezeken sokszor nem igazán kényelmes vagy gerinc- és ízületbarát az alvás, de ha csak alkalmanként van rá szükség, akkor megfelelhet. Vannak komolyabb minőséget képviselő, táskarugóval vagy bonellrugóval ellátott modellek, ezek a sima vékonyszivacsos verzióknál magasabb komfortérzetet biztosítanak. Végül természetesen találunk kifejezetten mindennapi alvásra kifejlesztett modelleket is. Ezek jellemzően nagyobb fekvőfelülettel készülnek, a maximális komfort biztosítása érdekében minőségi hideghab rétegeket kombinálnak bonell- illetve hullámrugókkal vagy táskarugókkal a fekvőfelület felépítésében.

A veszprémi Fa-Centrum Bútoráruházban számos kihúzható, ággyá nyitható kanapé próbálható ki, tekinthető meg. A bútorok azonnal elvihetőek, igény szerint személyre szabható változatban (választott szövettel és funkciókkal) rendelhetőek meg. Az utóbbi évek fejlesztésének eredményeként már választhatunk rendkívül magas kopásállóságú, vízzel tisztítható, gyerek- és kisállatbarát szöveteket is.

2 – Sarokkanapék ágyazható és ágyneműtartós kivitelben

Sokan a nappaliba inkább olyan ülőbútort akarnak választani, ami a kanapéknál nagyobb ülőfelületet tud biztosítani, hiszen ha a családdal vagy a barátokkal együtt néznek TV-t, filmet, vagy csak le kell ültetni a vendégeket, akkor így mindenki kényelmesen elfér. Ezért praktikus megoldás lehet egy „L” alakú sarokkanapé. A legtöbb típus rendelhető ágyfunkcióval és ágyneműtartóval is, így maximálisan kihasználhatjuk a nappaliban a helyet, és még a vendégek is tudnak hol aludni. Ezen felül persze bizonyos modelleket olyan extra funkciókkal is kérhetünk, mint a nagyobb méretű ágyneműtartó, állítható támlák és karfák. Szintén újdonság, hogy a Fa-Centrumban a prémium szövetek mellett már valódi bőrrel is rendelhető számos sarokülő.

3 – Emeletes ágyak és emelt gyerekágyak

Talán nem kell különösképpen részletezni, hogy miért is praktikus választás az emeletes ágy, hiszen pontosan feleannyi helyet foglal el, mintha a két azonos méretű ágy egymás mellett lenne. Ez pedig nem mellékes, ha a szoba alapterülete kisebb. Ami már érdekesebb, azok az ún. emelt ágyak. Itt a magasabban fekvő ágy alatt nem egy másik ágy kap helyet, hanem valamilyen egyéb funkció (pl. szekrény és íróasztal kerül alul elhelyezésre).

Ha ágyakról beszélünk, akkor a fenyő egy nagyszerű alapanyag, mert a kemény borovi fenyőből készült bútorok, ágykeretek kellően stabilitással bírnak, strapabíró felépítésűek és sokféle festett és pácolt színben rendelhetőek meg. A Fa-Centrum áruház kínálatában többek között fehér, csokibarna, dió, antik fenyő, de akár élénk színek is elérhetőek (mint pl. a kék, zöld, sárga, piros, rózsaszín).

4 – Felső polcos íróasztal, dolgozó sarok

Ha csak kevés hely jut a dolgozószobának, esetleg egy kis sarok áll csak rendelkezésre az íróasztal elhelyezéséhez, akkor nem csoda, ha minél praktikusabban szeretnénk kihasználni a hely adta lehetőségeket. Ehhez jó megoldás lehet egy sarok íróasztal, számítógép asztal, vagy az íróasztal fölé szerelhető polcok. De választhatunk olyan íróasztalt is, amely felső polcos szekrénnyel egészíthető ki, mint a képen látható tanulóasztal.

5 – Bővíthető étkezőasztalok

Az étkező és a konyha kedvelt bútordarabjai a bővíthető, kinyitható étkezőasztalok. Az asztal kisebb helyen is elfér, de ha vendégek vannak, családi vagy baráti összejövetelt tartunk, akkor könnyedén kihúzható. Általában az asztal hosszát kb. 40 cm-rel tudjuk növelni, de akár még nagyobbra bővíthető étkezőasztalt is választhatunk. Így pl. egy 6 személyes asztalból lehet olyan asztalt csinálni, ahol 8 fő is kényelmesen elfér. A Fa-Centrumban a központi lábas, bővíthető étkezőasztalok régóta népszerűek, hiszen itt a láb központi elhelyezése miatt az asztal lábaiba sem ütjük be a lábunkat, illetve takarítani, felmosni és porszívózni is egyszerűbb az asztal körül.