40 emberrel védi az út- és hídvagyont a Magyar Közút a megyében is

Egy 40 tonnás tehergépjármű olyan mértékben károsítja az útburkolatot, mint 300.000 személyautó, nem véletlen tehát, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyedülálló úthálózat-védelmi rendszert működtet a hazai közutak megóvásáért. A rendszer motorja pedig az a 300, mérőállomásokon dolgozó közutas, akik azért dolgoznak, hogy a hazai úthálózaton ne közlekedhessenek engedély és kontroll nélkül forgalomra veszélyes, túlsúlyos, túlméretes járművek.

Ezt ne hagyja ki! Niedermüller Péter szerint kedden jobb volt írnek, mint magyarnak lenni

Az országban 36 mérőállomáson és két mobil egységgel dolgoznak a Magyar Közút ke- zelői, ellenőrei, akik hatósági jogkörben eljárva a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő járműveket visszatarthatják a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig. Egy tehergépjármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése 11,5 tonna lehet, ezen felül csak engedéllyel közlekedhetnek járművek a magyar utakon. Az ellenőrök éves szinten összesen 4 millió nehéz-tehergépjármű ellenőrzését végzik el és bizony begurulhatnak a mérőállomásra különlegesebb darabok is, mint például tankok, katonai járművek vagy helikoptert szállító tehergépjárművek.

Negyvenen a megyében

A Magyar Közút a megyében az M1-es autópálya Lajta-pihenőjénél, illetve Vámosszabadinál alakított ki mérőállomást, amelyeken összesen 40 munkatársuk szűri az úton lévőket éjjel-nappal – tudtuk meg Berei Alberttől, a mérőállomások vezetőjétől.

Az úthálózat-védelmi osztály védi az országos út- és hídvagyont a túlsúlyos és túlméretes járművektől. A tengelytúlsúly nagyon káros az utakra, nyomvályúkat mindannyian láttunk már. A jogszabályban 11,5 tonna tengelysúly megengedett, ez alatt nem kell fizetni, felette azonban díjfizetés ellenében lehet csak közlekedni az utakon.

Kötelezően kiterelik

A Lajta-pihenőnél az út mindkét oldalán kialakítottak mérőállomást. A főpályáról a 7,5 tonna össztömeget meghaladó járműveket kötelezően kiterelik a párhuzamos szervizútra, ahol a burkolatba épített piezoelektromos berendezés tengelysúlyt, össztömeget, méretet mér. Ha valamelyik mért adat megközelíti a jogszabályban megengedett értéket, akkor változtatható jelzésképű táblák segítségével hiteles mérőberendezéssel felszerelt mérőállomásra kiterelik. Ha rendben van, mehet tovább, ha nem, akkor következik az engedély kiváltása. A nagyon túlsúlyos járművek többsége már a felrakóhelyen kiváltja az engedélyt.

Olykor Ausztria, Szlovákia felől 300–400 tonnás, 4–5 méter széles, túlméretes szerelvények is érkeznek, amelyek például trafókat, berendezéseket szállítanak. Korábban szél- erőművekhez hoztak alkatrészeket, ezek olykor 30–40 méter hosszúak voltak, de a Budapesten közlekedő hosszú villamosok is Győr-Moson-Sopron megyén keresztül érkeztek az országba.

– Az útszerkezet 11,5 tonnára méretezett, ennél nagyobb tengelyterhelés súlyosan károsíthatja, ugyanakkor 13 tonna tengelyterhelés felett pedig nem is közlekedhet az országban. Mi pedig mértünk 15–16 tonnás tengelyterhelést is. Ha több, mint 13 tonna, akkor nem engedhetjük tovább, ilyenkor van, hogy több napig áll a jármű az állomáson, amíg daruval, egyéb eszközökkel az árut át nem rendezik, vagy átrakják egy másik járműre – adott felvilágosítást Berei Albert.

Nagy részük külföldi

A múlt évben összesen 119.000 engedélyt adott ki a Magyar Közút országosan, beleértve az automata online engedélyezési felületet is, ebből a mérőállomásokon 45.700 darabot állítottak ki az ellenőrök, melynek 90%-a külföldi jármű. 34.000 olyan járművet ellenőriztek már a mérőállomásokon, melyek engedély nélkül vagy engedélytől eltérően közlekedtek. Egy kis eltérés is nagy veszélyeket hordozhat magában, ugyanis a túlsúlyos, túlméretes járművek letarolhatnak hidakat, táblákat és egy megengedettnél nehezebb járműnek a féktávja is sokkal nagyobb, ami hatalmas baleseteket okozhatna, ha nem lenne kontrollálva. A kezelői ellenőrök jelentőségét jól mutatja az is, hogy március elsejétől az útellenőrök mellett ők is közfeladatot ellátó személynek minősülnek, aki bántalmazza őket, akár börtönnel is büntethető.