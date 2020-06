Hálát adhatunk a nevelők fáradságos munkájáért

Százhetvenezer nevelő fáradságos munkájáért adhatunk hálát a mai pedagógusnapon. Ezúton is köszöntjük az egyik legnehezebb és legszebb hivatást választókat.

Június első vasárnapja minden évben a pedagógusoké. Ezen a napon már 1952 óta köszöntik Magyarországon a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat, hagyományosan ekkor adják át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, kitüntetéseket. 1996-ban ezen a napon fogadta el az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Az óvodákban, iskolákban ilyenkor általában apró ajándékkal, kis műsorral köszöntik tanáraikat a gyerekek. Az idei tanévben azonban ez az ünnep is más. Nem tornyosulnak a virágcsokrok a tanári szobák asztalain, mert bár az intézmények a járvány után már újra kinyithattak, az élet még nem tért vissza a rendes kerékvágásba, a többség még csak távolról köszöni meg az osztályfőnöke vagy a kedvenc tanára, tanárnője erőfeszítéseit.

Nemcsak tudást adnak, hanem közösséget kovácsolnak, támogatnak, vigasztalnak, ápolják a törékeny tinédzserlelkeket, motiválnak, megtanítanak hinni abban, hogy áldozatos munkával bármit elérhetünk az életben.

Különösen nehéz dolga van azoknak a nevelőknek, akik hátrányos helyzetű térségekben, olyan iskolákban küzdenek, ahol szinte sosem jön hír az egyetemi felvételiről, ahol a szülők nem köszönik meg a fáradozást, ahol az is nagy szó, ha a gyermek be tudja fejezni a nyolcadik osztályt, sőt hogy egyáltalán bejár az órákra. És a pedagógus mégsem adja fel, mindennap fáradhatatlanul teszi a dolgát, mert legbelül tudja, hogy a gondoskodás végül sosem lehet hiábavaló. Ezért is van az, hogy a pedagógusképzés a pálya összes nehézsége ellenére is igen népszerű a felsőoktatási felvételin. Az újonnan pályára lépők létszáma a gyakorta emlegetett tanárhiány ellenére is minden évben „fedezi” a nyugdíjba vonulók számát.

Idén márciusban a járvány miatt egyik pillanatról a másikra került lakat az óvodák, iskolák épületeire. A pedagógustársadalom pedig pillanatok alatt berendezkedett egy teljesen új életre, és várakozáson felül oldotta meg a digitális távoktatással járó nehézségeket, nem beszélve a rendkívüli helyzetben gond nélkül levezényelt érettségi vizsgákról.

A tanárok munkáját a kormány is igyekszik megbecsülni, életpályamodellel, leendő pedagógusoknak szóló speciális ösztöndíjprogrammal, béremeléssel, folyamatos iskolafejlesztésekkel teszik könnyebbé a mindennapokat. Ezen a nyáron a köznevelésben tízszázalékos, a szakképzésben átlagosan harmincszázalékos fizetésemelés várja a pedagógusokat, oktatókat.

Köszönetet nyilvánított Novák Katalin is, aki egy Facebook-bejegyzéseben közvetítette üzenetét:

A pedagógus hivatást mindig nagyra értékeltem. Anyai nagyapám Ágasegyházán volt iskolaigazgató, nagymamám tanítónő. Kisgyerekként is láthattam, milyen szép és kihívásokkal teli ez a pálya.

Az elmúlt hónapokban Magyarországon pedagógusok ezrei mutatkoztak meg új oldalukról, tették a dolgukat korábban nem tapasztalt kihívások közepette, szokatlan körülmények között.

Köszönjük az év minden napján, de most, Pedagógusnapon különösen.

Borítókép: Diákok a felzárkóztató órán a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tantermében 2020. június 2-án