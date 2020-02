Csiszoltak egy keveset a külsőn, lágy-hibrid hajtást és jobb hangzású hifit kapott a Volvo S90/V90.

Öt évvel a bemutatását követően frissült a Volvo csúcsmodellje, az S90 nevű lépcsős hátú és a V90 nevű kombi típus, amelyek mostantól kezdve csak elektrifizált hajtásokkal kaphatóak, a hálózatról tölthető hibridek mellett 48V-os lágy-hibrid erőforrásokkal – írja az Autómotor.

A külsőt épp csak érintették a formatervezők, az első lökhárító alsó részét alakították át, és új a hátsó spoiler. Látványosabban világítanak a LED-es hátsó lámpák, amelyekben már futófényes az irányjelző.

Az utastérben változatlan a megjelenés – eddig se volt panasz a minőségérzetre –, a Bowers and Wilkins hifit továbbfejlesztették, új az erősítő és aktív zajkioltó rendszer is van, a hangzások között már jazzklub is választható. Az Advanced Air Cleaner rendszer a 2,5 mikrométeres részecskéket is kiszűri az utastér levegőjéből, korábban csak Kínában kínálták ezt a most globálisan elérhető pollenszűrőt. A hátsó 12V-os csatlakozó helyén már két USB-C töltőt lehet igénybe venni, és elérhető indukciós töltés is.