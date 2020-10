Folytatódik a Pihentesd a dokit! kezdeményezés

A járvány első hullámában csaknem négyszáz orvost, ápolót, mentőst segítettek ingyenes átmeneti lakáshoz.

Minél több egészségügyi dolgozónak segítene lakásokkal a második hullámban is a Pihentesd a dokit! jótékonysági kezdeményezés – írta szerdai számában a Magyar Hírlap.

Az első hullámban közel négyszáz orvost, ápolót, mentőst tudtak ingyenesen beköltöztetni üresen álló lakásokba. A március 20-án Facebook-csoport formájában indult kezdeményezés célja az volt, hogy a kifejezetten koronavírusos betegekkel foglalkozó orvosoknak, ápolóknak, mentőknek ne kelljen hazavinniük a fertőzést, illetve a sok utazást elkerülve minél többet tudjanak pihenni.

Most azonban jóval kevesebb a felajánlás, mert kevesebb az üresen álló lakás, hiszen nem állt meg az élet, működnek az egyetemek, mindenki dolgozik – mondta a lapnak Berke Mónika, az egyik ötletgazda.

Beszámolt arról is, hogy a tavasszal kitűzött céljuknak megfelelően már vidéken is terjeszkednek: a főváros mellett Veszprémből, Kecskemétről, Szegedről, Zalaegerszegről, Győrből, Sopronból is érkezett felajánlás.

Borítókép: Pálinkás Rebeka, a Honvédkórház Sürgősségi Centrumának orvosa a Pihentesd a dokit! Facebook-csoport felhívására a koronavírus-járvány idejére ingyen kapott lakásában 2020. május 19-én. A csoport olyan egészségügyi dolgozóknak segít, akik messze laknak munkahelyüktől, vagy nem akarják fertőzésveszélynek kitenni családtagjaikat.