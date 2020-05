Figyeljünk, hogy ne legyen balhé a lakodalomból!

Késve indul a lakodalmas szezon, a lagzikra szakosodott betörők is éhesebbek, megéri figyelni az esküvői értéktárgyakra. Tavaly egy tucatnyi lakodalom végződött vagyon elleni bűncselekmény miatt megtett feljelentéssel. A nászajándék lopások vezetnek, de az sem ritka, hogy a násznép értéktárgyaira mennek rá a meghívottak listáján nem szereplő hívatlan vendégek.

Ha kicsit késve is, de beindult az idei lakodalmi szezon, a veszélyhelyzeti korlátozó rendelkezések feloldásával lehetőség nyílt a 200 fős vendégsereggel járó lakodalmak megtartására – írja a Magyar Nemzet. A lap megtörtént, igaz történeteket gyűjtött össze.

Meg akart gazdagodni az a 18 éves fiú, aki még május 16-án tört be Biharnagybajomban egy esküvői ruhakölcsönző szalonba, és onnan menyasszonyi és koszorúslányruhákat lopott el. A nagy ötlet nem jött be, több mint egy hétig házalt a környéken, de senki nem vette meg a portékáját, végül egy ismerősénél hagyta ott zálogként a ruhákat egy 1500 forintos gyors kölcsön fejében. A Püspökladányi Rendőrkapitányság nyomozóinak nem volt nehéz megtalálnia a tolvajt, mindenki tudott a ruhakölteményeket áruló fiúról, aki be is ismerte a tettét a rendőröknek. Kiderült, nem most született meg benne a lakodalmas ötlet, korábban is megpróbálkozott már az ilyen formán való meggazdagodás ötletével, végül lopás bűntett gyanúja miatt indult ellene eljárás.

Lakva ismerszik meg az ember

Az örök törvény a karantén miatti összezártságban nagyobb hangsúlyt kapott egy szabolcsi párnál. Egy nő május elején kiadta jövendőbeli párja útját a férfi erőszakossága miatt és lemondta a lagzit. A 35 éves nyírábrányi V. Mihály ezt nem igazán fogadta el, másnap, május 17-én hajnali két órakor arcát csuklyával eltakarva a kezében fegyverrel tört be a volt menyasszonya szüleinek nyírmihálydi házába, majd a hajánál fogva kirángatta az ágyából a 24 éves nőt és kihúzta a házból, betuszkolta egy autóba és elhajtott vele. Hiába próbálta eltakarni az arcát, hiába kért kölcsön barátjától egy ismeretlen autót, a sértett édesanyja egyértelműen felismerte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a volt vőlegényt nem találták otthon, egy hétig senki nem tudta, hova vihette a nőt. Május 25-én olyan információkhoz jutottak a nyomozók, hogy a férfi Turán tarthatja fogva régi párját.

Mivel a lányrabláskor fegyvert is láttak a gyanúsított kezében, a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége szabadította ki az akarata ellenére fogva tartott nőt.

A lányszöktető nem bántotta volt menyasszonyát, csak addig nem akarta elengedni, míg újra igent nem mond neki. A bíróság május 28-án elrendelte a férfi letartóztatását fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértése és magánlaksértés bűntett elkövetése gyanújával.

A menyasszonytánc bevételéből fizette volna a lagzit

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon május 26-án fejezték be a egy tavalyi lakodalom ügyében indított nyomozást. A vőlegény, a 34 éves helyi R. András írásban állapodott meg egy környékbeli vendéglő tulajdonosaival az esküvői vacsora megszervezéséről úgy, hogy azt utólag, a menyasszonytánc bevételéből fogja majd rendezni. A vizsgálat során kiderült, egy percig sem állt szándékában fizetni, az újdonsült férj hónapokon keresztül hitegette fizetési ígéreteivel a szolgáltatást elvégző vállalkozót. A sértett végül a rendőrséghez fordult. Feljelentése nyomán csalás vétség elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás a férfi ellen, aki családja elől is eltitkolta, hogy nem rendezte a számlát.

Figyeljünk a tolvajokra!

Molnár Gábor biztonságtechnikai szakértő szerint

a megkésve induló esküvői szezonban is vigyázni kell a lagzis szarkákra.

A betörők figyelik, hol és ki tart esküvőt, és amíg a násznép mulat, betörnek az örömszülők házába, ellopják a nászajándékokat. Tavaly Szentesen és Kiskunhalason milliós zsákmányhoz jutottak így a betörők, a szabolcsi Napkorban pedig a násznép autóit törték fel.

Érdemes biztonsági őröket fogadni a rendezvényre, illetve megkérni a rendőrséget, fokozza a járőrözést a rendezvény helyszíne körül.

