Ezért érdemes rendszeresen kerékpározni

A magas színvonalú felsőoktatás az ország versenyképességének egyik záloga – mondta Szijjártó Péter, aki tagja lett a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának. A külgazdasági és külügyminiszter azt is elmondta a Kisalföldnek, arra, hogy Magyarország exportja továbbra is meghatározó legyen és hogy a vírus okozta nehézségekből is megerősödve jöjjünk ki, új munkahelyek teremtése és a meglévők megőrzése a legjobb mód.