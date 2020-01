Ezeket az ételeket és italokat fogyassza, ha köszvénye van!

Az étrend jelentős szerepet tölt be a betegség megelőzésében és kezelésében.

A köszvény az ízületi gyulladás egy formája, amely általában a nagylábujj környékét érinti.

A köszvény az ízületekben lerakódott húgysav – a purinok lebontásából származó salakanyag – kristályok miatt alakul ki. Azok, akik köszvénytől szenvednek, általában vagy a normálisnál több húgysavat termelnek, vagy kevésbé tudják kiüríteni azt.

Tehát, kiemelten nagy szerepe van annak, hogy mit eszünk, hiszen a purin tartalmú ételekkel ronthatunk az állapotunkon. A mindmegette.hu összegyűjtötte azokat az élelmiszereket, melyek nyugodtan fogyaszthatók a betegség fennállása alatt is.

Tejtermékek

Az alacsony zsírtartalmú tejtermékek, mint például a joghurt és a sovány tej nyugodtan fogyaszthatók.

Friss gyümölcsök és zöldségek

A gyümölcsök és a zöldségek kifejezetten ajánlottak, de a gyümölcsök esetén figyeljünk, hogy ne a magas cukortartalmúakat válasszuk. A zöldségek között is akadnak purin tartalmúak, mint például a spárga és a spenót, de mivel csal mérsékelten forud elő bennük, ezért mértékkel nyugodtan fogyaszthatók.

Csonthéjasok

Mogyoró, dió, mandula; egy-egy marékkal lelkiismeret-furdalás nélkül fogyaszthatjuk őket, remek nassolnivalók.

Köretek

A burgonya, a rizs, a kenyér és a tészta is nyugodtan fogyasztható.

Zsír és olaj

A köszvény, azaz a purin tartalom szempontjából semmi gond nincs az olajjal és a zsírral sem.

Tojás

Azért nem mérték nélkül, de nyugodtan lehet enni.

Húsok

A húsok közül leginkább a szárnyasok ajánlottak. Itt is fontos a mértékletesség, szóval maximum 90 grammot együnk belőle naponta.

Fontos tudni, hogy amit itt olvasott, csak tájékoztató jellegű az ajánlott ételekkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb eredményt érje el, mindenképpen konzultáljon az orvosával a köszvény kezeléséről. Ő fogja tudni eldönteni, hogy kell-e gyógyszert szednie és pontosan melyik ételeket érdemes fogyasztania, illetve kerülnie.

Mit tehetünk még? Le a túlsúllyal!

A köszvény okozója lehet a túlsúly is, tehát, érdemes leadni a plusz kilókat, amiben a diéta és a mozgás mindenképpen segíteni fog. Az is fontos, hogy ne koplaljunk, mert az energiaszegény táplálkozás is kedvez ennek a betegségnek.

Együnk kiegyensúlyozottan!

A kiegyensúlyozatlan étkezés kedvez a köszvénynek, így fontos, hogy odafigyeljünk az étkezésekre. Reggelizzünk, ebédeljünk, vacsorázzunk és ügyeljünk arra is, hogy hozzájussunk a szükséges tápanyagokhoz.

Igyunk elég vizet!

A vesénknek segítségre van szüksége a húgysav megfelelő kiválasztásában, ezt pedig úgy adhatjuk meg neki, ha elegendő vizet iszunk. Minimum hat, vagy hét pohárral naponta, abból pedig egyet lefekvés előtt igyon meg.