Evés közben is hidratálhat

Sokan küzdenek azzal, hogy nehezükre esik elfogyasztani a megfelelő mennyiségű folyadékot – főleg nyáron, a nagy melegben. Ha ön is ebben a cipőben jár, fogyassza az alább felsorolt élelmiszereket minél gyakrabban!

Milyen tünetei vannak a vízhiánynak? Fáradékonyság, koncentráció- és teljesítménycsökkenés, fejfájás, éhségérzet, emésztési gondok, nyelési nehézségek, vérnyomásproblémák, kicserepesedett száj, száraz bőr stb. Ismerős egy vagy több tünet ezek közül?

Talán egyszerűbb a megoldás ezekre a panaszokra, mint gondolná – írja a Vasárnap Reggel.

Néhány zöldségnek és gyümölcsnek különösen magas a folyadéktartalma, így a fogyasztásuk segít elérni és megtartani a szervezet számára nélkülözhetetlen hidratáltság állapotát, és persze felfrissülhet velük a nagy melegben.

Görögdinnye

A görögdinnye 92 százaléka víz. Emellett sok benne a C-vitamin, a kalcium, a magnézium, a rost és a kálium is. Tartalmaz még A-vitamint, B1-, B3- és B6-vitamint. Ezért nemcsak remekül hidratál, de átmossa a veséket is, segít megelőzni az izomgörcsöket és a stresszt, csökkenti a vérnyomást, erősíti az érfalakat és jó tesz a bőrnek.

Eper

Az eper 90 százaléka víz, emellett antioxidánsokban gazdag, immunerősítő hatású. Segít megőrizni a szíve egészségét, memóriájának frissességét, sőt bizonyos daganatok megelőzésében is segíthet. Az eperfogyasztás mellett szól az is, hogy alacsony kalóriatartalma miatt kiválóan beilleszthető szinte bármelyik súlycsökkentő diétába is. Egy csésze eper mindössze 42 kalória és 3 gramm rost. Feleannyi cukrot tartalmaz, mint egy alma, harmadannyi kalóriát, mint egy banán, és több rost van benne, mint például a körtében.

Fejessaláta

Gondolta volna, hogy a fejessaláta 96 százalékban vízből áll? Emellett egy csészényi mindössze 10 kalória, ugyanakkor nagy mennyiségű C-, B- és E-vitamint, karotint, meszet, foszfort és vasat tartalmaz. Segíti a szervezet tavaszi méregtelenítését, jótékonyan hat a bőrére és késlelteti az öregedési folyamatokat. Amennyiben gyomorbántalmai vannak, fogyassza minél gyakrabban. Változatosan felhasználható, eheti önmagában salátaként, de belecsempészheti szendvicsbe vagy akár egy zöld smoothie-t is feldobhat vele. Főzeléknek is finom.

Uborka

Az uborka 95 százaléka víz. A zöldség leginkább értékes részeit a héj és a magok jelentik, ezek sok rostot és ásványi anyagot, például kalciumot tartalmaznak. Antioxidáns, gyulladáscsökkentő és bizonyos daganatos megbetegedéseket is segíthet elkerülni. K- és D-vitamin-tartalmának köszönhetően jótékony hatással van a csontokra, segít megelőzni a csonttörést, rendszeres fogyasztásával növelhető a csontsűrűség. Magnézium- és káliumtartalmának köszönhetően jó hatással van a vesékre, segít a stressz és az izomgörcsök legyőzésében. Eközben pedig az uborka szegény szénhidrátban, nátriumban, zsírban és koleszterinben. 100 gramm uborkában csupán 16 kalória található.

Paradicsom

A paradicsomnak is 95 százaléka víz. A zöldség piros színét a likopinnak és a béta-karotinnak köszönheti. Magas a C-vitamin-tartalma, igaz, a cukortartalma is. Almasav, citromsav, borostyánkősav található benne, valamint kiemelkedő mennyiségben kálium, magnézium, kalcium és nátrium. A paradicsom immunerősítő, segíti az emésztést, mikrobaölő hatású, érelmeszesedést gátló, koleszterincsökkentő, védi a májat és a rákmegelőzésben is jelentős szerepe van. Egyszóval igazi gyógynövény.

+1 Kávé igen vagy nem?

Igaz, a kávé enyhe vízhajtó, ám ennek ellenére hozzájárulhat a folyadékfogyasztásához, hiszen 1 mg koffein mindössze 1,17 ml vizet hajt ki, így például a hosszú- vagy a tejeskávé esetén már pozitív a vízmérleg.

