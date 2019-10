A túlsúly, az alkoholfogyasztás és a feldolgozott húskészítmények bizonyítottan hozzájárulnak a vastagbéldaganat kialakulásához, amelyben a magyar férfiak a világon az első helyen állnak.

Miközben hazánkban közel egy esztendeje folyik a központilag szervezett vastagbélszűrő program, nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy tudatos életmóddal mi magunk is sokat tehetünk a betegség megelőzése érdekében – írja cikkében a Demokrata.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik 2010-es tanulmánya megállapította, hogy a Föld felnőttkorú lakosságának 23 százaléka kevesebbet mozog heti 150 percnél. A WHO jelentése minden olyan mozgásformát testmozgásnak tekint, amelynek során a nyugalmi állapottól eltérő mennyiségű energiát használunk fel. Ez alapján pedig megállapítható, hogy a Földön minden negyedik felnőtt ember az ülőmunka és a modern multimédiás eszközök által előidézett tespedtségben szenved.

Az elmúlt évtizedekben éppen ezért a fejlett országokban felértékelődött az életvitelbeli tudatosság jelentősége. Az elkényelmesedett nyugati ember különösen veszélyeztetett a szív- és érrendszeri megbetegedések, a stroke, a cukorbetegség, az elhízás, vagy a vastagbéldaganat esetében.

A magyar férfiak még ebben az összehasonlításban is a sor végén kullognak.

Először kerül sor a magyar férfiak szervezett szűrésére

A 2018 őszén indult hazai vastagbélszűrő program egyik különlegessége abban rejlik, hogy a hasonló hazai vizsgálatok történetében első alkalommal kerül sor a betegség által leginkább veszélyeztetett, 50 és 70 év közötti férfiak tömeges szűrésére. Ez azért is indokolt, mivel a megbetegedések esetében a magyar férfiak világviszonylatban is kiugróan negatív számokat produkálnak (százezer férfira hetven megbetegedés jut, ezzel a világon az első helyen állunk).

A túlsúly, az alkoholfogyasztás és a feldolgozott húskészítmények bizonyítottan hozzájárulnak a vastagbéldaganat kialakulásához, míg a legerősebb bizonyítékok a mozgás megelőző ereje mellett szólnak.

A mozgás gyógyító ereje

Akár a kényelmes napi rutin újragondolása is jelentős eredményt hozhat, mivel már napi háromszor tíz percnyi mozgás is mérhető eredménnyel jár, és ha mindez legalább heti három alkalommal ismétlődik, akkor a szervezet is könnyebben megszokja a terhelést és csökken a fáradtság veszélye is. Tehát már napi harminc perc gyaloglással sokat tehetünk a vastagbélrák megelőzése érdekében.

