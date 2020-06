Elérte a célját a brit nagykövet által indított jótékonysági futólánc

Miniszterek, sportolók, művészek hívtak összefogásra futással a rászoruló gyermekekért.

Az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló gyermekeket segítő Felhőtlen gyermekkor elnevezésű pénzadománygyűjtésére hívta fel a figyelmet az Iain Lindsay brit nagykövet által indított, ismert közéleti személyekből álló futólánc. A május közepén meghirdetett akcióhoz két hét alatt 25 ismert futó csatlakozott. A résztvevők nem csak messze túlteljesítették a kitűzött Balaton-környi 221 kilométert, hanem közben a közösségi médián keresztül adományozásra is buzdítottak. Több mint félmillió forint gyűlt össze, és bár a virtuális futólánc a végére ért, pénzadományával június végéig bárki csatlakozhat a járvány miatt most még nehezebb helyzetbe került gyermekek megsegítéséhez az akció honlapján.

A korábbi években több alkalommal is Iain Lindsay brit nagykövet vezetésével indult az Ökumenikus Segélyszervezet „Ne csak szurkolj, segíts!” csapata a tókerülő futóversenyen. A tömegeket megmozgató verseny idei későbbi időpontjára Iain Lindsay már elhagyja budapesti állomáshelyét, ezért úgy döntött, ha a Balaton-kerülés idén számára biztosan ki is marad, jótékonysági vállalását teljesíti. A nagykövet idén eredeti vállalásának sokszorosát futotta le, több részletben összesen 46 kilométernyi távot teljesített.

Egy szakaszon együtt futott Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral, másik alkalommal a korábban a Liverpoolban is védő Bogdán Ádám válogatott magyar labdarúgókapus társaságában rótta a kilométereket. A közösségi médiában közzétett videófelhívásban több olyan, a Budapesten töltött évek alatt általa megismert közéleti személyt és hírességet is megszólított, akik maguk is lelkes futók.

A jótékonysági sportkihíváshoz így egyre több neves személyiség csatlakozott, elsők között teljesítették a rájuk eső kilométereket: Mádai Vivien, Rátonyi Kriszta és Harsányi Levente műsorvezetők, Wolf Kati és Vastag Csaba énekesek, Kovács ’Koko’ István és Kiss Gergely olimpiai bajnokok. Május utolsó vasárnapjáig pedig további ismert személyek csatlakoztak a felhíváshoz: Nagy Ervin, Borbély Alexandra, Eke Angéla, Bátyai Éva, Kardos Eszter és Görgényi Fruzsina színész, Kocsis Tibor, Nyári Dia és Nagy Adrienn énekes, a Sláger FM csapatából Garami Gábor és Somogyi Zoltán rádiós műsorvezető, Katus Attila aerobik világbajnok, Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője, Varga Judit igazságügyi miniszter és Rigó Balázs, Tata alpolgármestere.

A brit nagykövet a sikeres akció után úgy összegzett:

„Míg a koronavírus alkalmat adott elgondolkodni saját dolgainkról, lehetőséget teremtett arra, hogy azokra is figyeljünk, akiknek fokozottan nehéz volt ez az időszak. Fontos, hogy egyúttal lehetőséget kaptunk arra is, hogy ha megtehetjük, segítsünk a járványhelyzet kárvallottjainak.”

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: „Nagyon hálásak vagyunk Iain Lindsaynek, hogy ismét élére állt a segélyszervezet futócsapatának, és a kezdeményezésével a vártnál is jobban sikerült a májusi pénzadománygyűjtésre irányítani a figyelmet.” A kommunikációs igazgató kifejtette: az Ökumenikus Segélyszervezetnél május minden évben a gyermekek hónapja, éppen ezért az akcióval nemcsak kilométereket, hanem a rászoruló gyermekeket támogató munkájukra pénzadományt is gyűjtenek. A rászoruló gyermekek és családjaik megsegítése mellett a nyári táborok forrásainak előteremtése a másik fő célkitűzése a június végéig töretlenül zajló adománygyűjtésnek – tette hozzá Gáncs Kristóf.