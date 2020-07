Elektromos szúnyogriasztókkal is küzdhetünk a vérszívók ellen

Mutatunk pár lehetőséget.

Itt a nyár, és ez azt jelenti, hogy lehet napozni, fürdeni, de azt is, hogy támadnak a szúnyogok. Legyünk a vízparton, erdőben, napos réten, vidéken vagy városban, mindenütt számolnunk kell a kis vérszívókkal. Nem hagynak aludni, a csípések pedig fájnak és csúnyák is, tehát teljesen érthető, ha az ember a pokolba kívánja őket, és védekezni kíván ellenük.

Vannak központi irtó akciók, (bár ezeket mostanában a többi rovar védelme miatt bizonyos fokig korlátozzák egyes régiókban), de ezek csak csökkenteni képesek a probléma mértékét, de tökéletesen nem képesek távol tartani az emberektől a moszkitókat.

Akit tehát zavarnak a szúnyogok, annak magának kell gondoskodnia a védelemről. A hagyományos spray alapú vagy füstölős megoldások mellett egyre inkább elterjedőben vannak a technikai vívmányokat kihasználó, különféle elektromos berendezések. Sőt, ezek választéka ma már hatalmas. Az Origo most annak járt utána, hogy ezek közül melyek lehetnek hasznosak, illetve mire kell figyelni, ha valaki ilyen vásárlásán töri a fejét.

Kültéri vagy beltéri

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy hol is szeretné valaki használni az eszközét. A kültéri modellek általában drágábbak, de értelemszerűen jóval strapabíróbbak, ellenállnak a víznek és a pornak is.

Elemről és/vagy hálózati áramforrásról

Egy vásárlási döntés meghozatala előtt érdemes alaposan átgondolni, hogy hogyan, milyen körülmények között kerül alkalmazásra a termék.

Bizony előfordulhat, hogy sátorba, vízpartra, vagy piknikezéshez vinnénk magunkkal egy ilyen eszközt, és ilyenkor elengedhetetlen, hogy lehessen elemről vagy integrált, tölthető akkumulátorról is működtetni.

Riasztás vagy irtás

Azt is fontos eldönteni, hogy mit is akarunk elérni, elriasztani vagy megölni a zavaró bogarakat. Ez utóbbi esetben lehet vásárolni UV-s lámpákat, amelyek magukhoz vonzzák a szúnyogokat, és ott elektromos árammal elpusztítják őket. Ennek a megoldásnak az a komoly hátránya, hogy nem csak a szúnyogokat célozza, hanem minden rovart. Ez pedig nem túl barátságos hozzáállás, hiszen olyan hasznos rovarok is áldozatául esnek így a csapdának, amelyek nem csak hogy nem a vérünkre szomjaznak, de adott esetben még segíthetnének is a szúnyogirtásban.

Ezért, aki békésebb természetű az választhatja az irtás helyett a riasztást is, amivel távol tarthatja magától a szúnyogokat.

Ultrahangos vagy vegyszeres

Amennyiben a riasztás mellett döntünk, akkor ultrahangos vagy vegyszeres megoldás jöhet szóba. Természetesen mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. A vegyszeres (gázpatronos) párologtatásnál előfordulhat, hogy az emberek és a háziállatok is megsínylik a dolgot, ha valaki nem figyel a rendszeres szellőztetésre. Itt például a hidegvérű állatok gazdái kell, hogy jobban figyeljenek. Az akvárium- és terráriumtulajdonosok (kiváltképp azok, akik például egzotikus rovarokat tartanak otthon) például jobb, ha lemondanak erről a megoldásról. Az ultrahangos módszer pedig szintén zavarhatja a kis kedvenceket.

Úgyhogy ha valakinél otthon van hörcsög, madár, cica vagy kutya, akkor muszáj utánanéznie annak, hogy a kinézett termék által alkalmazott ultrahang tartomány okozhat-e problémát a háziállatának.

Hatótáv

Sok esetben megadják a termékleírásban, hogy az adott készülék mekkora területet képes lefedni, azaz mekkora területet képes szúnyogmentessé varázsolni.Értelemszerűen ez is egy olyan szempont, amire nagyon is érdemes odafigyelni egy vásárlási döntés meghozatala során. Előfordulhat, hogy egy első pillantásra drágábbnak tűnő eszközzel valójában pénzt takarítunk meg, hiszen nem kell belőle két-három darabot megvenni.

Mobil riasztó

Vannak már olyan masinák, amelyek, könnyűek, elemről működnek, kis területen hatásosak, viszont csak akkorák, mint egy kulcstartó vagy egy karkötő, és egyszerűen elvihetjük őket bárhova.

A személyes tapasztalataink alapján ezek az alapvetően kis teljesítményű berendezések nem túl hatékonyak, de ha valaki kirándulni megy, egy próbát tehet velük.

Intelligens eszköz

Ma már lehet kapni nagyobb, okos otthonba integrálható, intelligens elektromos szúnyogriasztó masinákat is. Ez elsőre nem tűnik túl fontosnak, de valójában hasznos lehet, hiszen ha útban hazafelé indítjuk el, akkor már bogármentes lakás fogad, de ehhez nem kellett egész nap „hajtani” a terméket, amivel energia takarítható meg, és növelhető a termék élettartama is.

Borítókép: illusztráció