Egyre többen pattantak nyeregbe a nyári szezonban a nagy tavak körül

Dinamikusan nőtt a kerékpárosok száma a nyári szezonban a nagy tavak – a Fertő-tó, a Tisza-tó, a Velencei-tó és a Balaton – körül, a legnagyobb, kétszeres növekedést a Velencei-tónál mérték június-augusztus közötti három hónapban – derül ki az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. statisztikáiból.

Tájékoztatásuk szerint a Magyar Közút az idén nyáron a korábbi évekhez hasonlóan ismét kézi, illetve gépi számlálással gyűjtött adatot a kerékpáros turistákról.

A Velencei-tavon, a Balatonnál és a Tisza-tavon is a kerékpárosok számának közel kétszeres növekedését regisztrálták a tavalyi szezonhoz képest.

A legnagyobb nyertes a Velencei-tó lett, valószínűleg a kisgyerekes családoknak is könnyen teljesíthető körtúra lehetősége okán.

A balatoni számlálás eredménye 85 százalékos, a Tisza-tavi 65 százalékos növekedést mutatott, míg a Fertő-tónál 15 százalékkal többen kerékpároztak nyáron az adatok szerint.

Kiemelik:

2020-ban a tókör hiányzó részének elkészültével a Tisza-tó lett az új kerékpáros paradicsom,

a júniusban átadott hidakon több mint 70 ezren bicikliztek át. Tavaly Kiskörén júliusban és augusztusban 18 ezer biciklist számoltak, az idén ugyanezen időszak alatt több mint 40 ezret.

A Poroszló és Tiszafüred között elkészült hiányzó szakasz a teljes Tisza-tó kerékpáros forgalmára rendkívül pozitív hatással volt. Megjegyezték, hogy 2016 óta 5,5-szeresére nőtt a Tisza-tó körül kerékpározók száma, a hálózat fejlesztése, és a gátkoronán az autós forgalom csillapítása miatt.

A kerékpáros útvonalak fejlesztései a továbbiakban is a hálózatos logikát fogják követni: a cél a turisztikailag értelmezhető, egybefüggő hálózatok létrehozása, amelyek a megfelelő szolgáltatás fejlesztésével még több kerékpáros turistát vonzanak majd, akár határokon belül, akár külföldről. Így jelölték ki az idén az Eurovelo 14 Szentgotthárdtól a Velencei-tóig tartó szakaszát, és elkészült a Szentendre és Budapest közötti Eurovelo 6, illetve vele párhuzamosan a Duna másik oldalán már épül a Dunakeszi-Budapest közötti hiányzó Eurovelo 6-os szakasz. A hálózatokból hiányzó láncszemek elkészülése pedig ugrásszerűen emelheti egy-egy térség turisztikai vonzerejét, mint azt a Tisza-tó esete mutatja.

A közlemény emlékeztet: két éve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. több mint ezer kilométernyi külterületi kerékpárút kezelését vette át, és ehhez a feladathoz plusz kormányzati forrást is kapott. Az idén az üzemeltetési munkákon túl többek között a Balaton és a Fertő-tó körüli kerékpárúton felújítást is végeztek. A kerékpárutakhoz kapcsolódóan a Magyar Közút jelentős gépparkfejlesztést hajtott végre: tavaly 15 speciális traktort és a hozzájuk tartozó téli-nyári adaptereket szereztek be, amit idén további 5 téli és nyári adapterekkel felszerelt traktorral bővítettek. Az újonnan épülő és már megépült kerékpárutak megfelelő karbantartása nagyban hozzájárult a nyári turisztikai szezon sikerességéhez – írták. Az AÖFK idén először indított térségi aktív turisztikai kampányt, ennek legfontosabb eleme a Tisza-tó kerékpáros fejlesztéseinek bemutatása volt, ezt az ősz folyamán a térségi látnivalók és kevésbé ismert túraútvonalak bemutatásával folytatják.

Borítókép: illusztráció