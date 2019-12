Egyre inkább a minőségi borokat választjuk

Nemcsak az ajándékok beszerzésekor nyitják szélesebbre a magyarok a pénztárcájukat, hanem az italvásárlásnál is.

Nemcsak az élelmiszerek, hanem a borok kiválasztásakor is egyre tudatosabbak a magyar fogyasztók. A vásárlások során a mennyiség helyett sokkal inkább a minőség került előtérbe az utóbbi időben. Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) főtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta: a karácsonyi és a szilveszteri szezon csúcsidőszakot jelent a hazai borfogyasztásban is. Sokan ajándékba is szívesen adnak bort, a HNT 2017-es reprezentatív piackutatása pedig arra is rámutatott, hogy szeretteiknek minden esetben drágább, magasabb minőségű bort választanak a magyarok.

Az év végi időszak a pezsgőfogyasztás szempontjából is fontos. Bár a legtöbben még mindig főként az új év köszöntésére bontanak meg egy palackkal, egyre több helyen a karácsonyi asztalra is kerül pezsgő. „Magyarország nagyon kiváltságos boros nemzet, mert az ország méretéhez képest nagyon széles palettáról válogathatnak a fogyasztók. Az ünnepi menü minden fogásához találhatnak megfelelő bort a pincészeteknél” – húzta alá a főtitkár.

A könnyed gyümölcsös fehérboroktól egészen a különleges édes tételekig és a testes vörösborokig minden megtalálható a magyar piacon. Egy testesebb fehérbor vagy egy könnyebb vörös, mint a kadarka vagy a portugieser remek kísérője lehet például az ünnepi halászlének, míg az olaszrizling vagy a furmint kiválóan illik a különböző halételekhez.

Egyre elterjedtebb itthon a pulykavacsora is, amihez szintén számos fehérbor passzol. A nehezebb húsételeket a legjobban a testesebb vörösborok kísérik, a desszertek kísérői pedig alapvetően a késői szüretelésű édes borok.

„Az ünnepi időszakban fogyaszthatnak a magyar borkedvelők a tokaji különlegességekből is” – mutatott rá Brazsil Dávid. Mint mondta, egyre igényesebbek vagyunk e téren is, a borok kiválasztására a vásárlók mind szélesebb rétege fordít nagy figyelmet.

„Nyitottságot tapasztalunk a vevők részéről, sokan szeretnék megismerni a borok világát. Ez pedig a magyar borok jövője szempontjából az egyik legbiztatóbb jel” – fogalmazott a főtitkár.

Az idei évjárat első borai már november közepétől várják a fogyasztókat a boltok polcain. A borászok szerint ebben az évben kiváló minőségű italok készülhettek, hiszen a visszajelzések alapján szépen érett, egészséges gyümölcsöket szüreteltek, és bizakodásra ad okot az is, hogy az időjárás Tokajban is kedvezett az aszúsodás folyamatának.

A külpiacokon is keresik – főként a fehér – borainkat: a magyarok fejenként átlagosan 21-23 litert fogyasztanak el egy évben, az export mennyisége pedig 600-700 ezer hektolitert tesz ki.

