Egész nyáron át tartó programsorozat indul a vitorlázás népszerűsítésére

Egész nyáron át tartó programsorozattal népszerűsíti a vitorlázást a nők körében a Women On Water (WOW) Hungary. A magyar női vitorlázó közösséget tömörítő szervezet támogatásával indul az 52. Kékszalagon az akár a dobogóra is esélyes The Red Extreme 40 katamarán.

A hajó kormányosa Virág Flóra ifjúsági világbajnoki hatodik helyezett lesz – közölte a szervezet. Az idén januárban, egy nemzetközi kezdeményezés magyarországi tagjaként elindult Women On Water Hungary elsődleges célja, hogy közösséget építsen a hazai vitorlázó nők számára, segítse őket a vitorlázó tudásuk fejlesztésében, új lehetőségeket teremtsen számukra a versenyzésbe történő bekapcsolódásra, elismerje és kiemelje az egyéni teljesítményeket, minél szélesebb körben népszerűsítse a hajózást és a vitorlás sportot a nők körében. Az egész szezon alatt tréningek, előadások, díjak és elismerések, játékok várják a vitorlázást és a hajózást kedvelőket a WOW NYÁR 2020 program keretében. A szervezet egyik legfontosabb projektje idén a július 30-án rajtoló Kékszalagon lesz, ahol egy csúcstechnológiát képviselő katamaránt női vitorlázó irányít. Virág Flóra rutinos Kékszalag-versenyzőnek számít: 2017-ben a 49. tókerülőn a legjobb női kormányosként futott be az összetett 27. helyén egy 20 lábas katamaránnal. Borítókép: a balatoni évadnyitó vitorlásverseny Balatonfürednél 2019. május 10-én