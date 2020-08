Csökkenteni akarja a stresszt? Nevessen!

Vigyorgott, kuncogott, viháncolt, hahotázott ma? Még nem? Pedig, ha csökkenteni akarja a stresszt, mindössze ennyit kell tennie! – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A nevetés nem csupán valamiféle kellemes mellékhatása az életünknek, hanem velünk született képesség. Még a látássérült csecsemők is ugyanabban az életkorban kezdik mosolyra húzni a szájukat, mint a többiek, tehát nem utánzó viselkedésről van szó. A kisgyerekek akkor is tudnak szívből kacagni, ha látszólag semmi okuk rá. Nem csoda, ha naponta akár 200-300 alkalommal is elnevetik magukat. Ez a szám egy átlagos felnőtt esetében napi 20 vagy még kevesebb…

Aki sokszor és gyakran nevet együtt másokkal, az rengeteget tesz saját testi-lelki egészségéért, sőt még a szerelméért is. Azok a párok ugyanis, akik mindig bolondoznak, a felmérések alapján határozottan elégedettebbek a kapcsolatukkal. A nevetés ezenkívül el is lazít: miközben a rekeszizom működésben van, az agy erőteljesen csökkenti a stresszhormonok, az adrenalin és a kortizol termelését. A jóízű kacagás utat nyit a boldogsághormonok, a szerotonin és a dopamin előtt.

A kitörő öröm nemcsak az agyat tartja fitten: a test számtalan izmát mozgatja meg egyszerre, hatására mélyül a légzés, így a tüdő, a szív és a keringési rendszer több oxigént használ fel, az immunrendszer pedig magasabb fokozaton működik. Kész csodaszer tehát, amely ráadásul még pénzbe sem kerül!

Borítókép: illusztráció