Családjával kocogott a Balaton partján Novák Katalin

„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, NAGY RÓBERT ANDOR halászi születésű, győrsövényházi lakos életének 54. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 4-én 15 órakor lesz a győrsövényházi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14.15 órakor a helyi katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy férjem, édesapánk, apósom, nagypapánk, testvérem és rokonunk, KISS JÓZSEF Öcsi HA1SZ életének 74. évében csendesen elaludt. Hamvasztás utáni temetése 2020. június 4-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük, hogy szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt már idő, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!” Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KASZÁS LÁSZLÓ életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 4-én, csütörtökön 14 órakor lesz a mosoni temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, veje és a rokonság

„Istenem, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt, ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod; mert ő mindig hitt és sose kételkedett, megérdemli a mennyei, boldog életet!” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH LAJOSNÉ szül. Németh Magdolna hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 5-én, pénteken 15 órakor lesz a rábacsanaki temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmise a helyi templomban. Búcsúznak tőle: gyermekei, unokái, dédunokái, menyei, veje, testvére, nászasszonya, sógornője, rokonai, ismerősei. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Nem hozhatlak vissza a túlsó oldalról, mégis hiszem, hogy találkozol velem, s ez minden magányos órámért kárpótol, míg magad ölelve készíted a helyem.” (N. Horváth Péter) Megrendülten tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, WEISZ JÓZSEF köszörűsmester 2020. május 25-én, 76. életévében, házasságának 55. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. június 4-én, csütörtökön 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk és nem feledünk Téged. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Édesanyánk, Anyósunk, Nagymamánk, Dédnagymamánk és Rokonunk, ÖZV. CSONKA FERENCNÉ szül. Kertész Piroska (Piroska néni) életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága szerettünket 2020. június 4-én, csütörtökön 14 órakor kísérjük utolsó útjára a győrszentiváni új temető ravatalozójából. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Tiéd a csend, a nyugalom, Miénk a könny, a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STECZINA JÓZSEF 73 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 4-én, csütörtökön 15 órakor lesz a pannonhalmi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PETE JÁNOS a soproni vasöntöde volt dolgozója életének 62. évében elhunyt. Temetése 2020. június 5-én, pénteken 11.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat utolsó útjára elkísérik, imádkoznak érte. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk és rokonunk, KOVÁCS GYÖRGYNÉ szül. Kaposi Katalin életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. június 5-én, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Előtte engesztelő szentmise a Szentlélek-templomban lesz 13 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÉVAINÉ CSERI MÁRIA életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 5-én, pénteken 10 órakor kezdődik a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozója elől. Gyászoló család

Szomorú szívvel emlékezünk ENZSEL JÓZSEF halálának 1. évfordulójára. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan zokogva. Nélküled már semmi sem olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél szeretteid szívében. Bús temető csendes suttogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak mára. Szeretteid

Szomorú szívvel emlékezünk ID. KOVÁCS SÁNDOR (Csikos) születésének 70. és halálának 17.évfordulójára. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk KOLTAI KÁROLYNÉ halálának 17. évfordulójára. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Férjed, fiaid, menyed és unokáid

In Memoriam Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VARGA ANDREA halálának 1. évfordulójára Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél búcsút nem intettél. Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints le az itt maradt bánatos szívekre. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké él szívünkben a Rád emlékezés. Szerető családod! Nyugodj békében! Akik ismerték és szerették kérjük gyújtsanak egy gyertyát az emlékére!

IN MEMORIAM SZALAI ANDRÁS Tanár Úr halálának 7. évfordulójára. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál: sz emlékedet. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amitől tőlünk senki soha el nem vehet. Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk Téged most és mindörökre.” Szerető családod SZALAI ANDRÁS Tanár úr halálának 6. évfordulója „Nincs nap, sem óra, hogy rád ne gondolnánk. Szívünkben őrizzük szereteted és lelked jóságát. Évre év jön, az idő tovaszáll, de gondolatunk mindig rád talál. Éltet minket a gondolat, hogy odafenn is mindig velünk maradsz.” Szerető családod