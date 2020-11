Buksi és Cirmi is elkaphatja a koronavírust

Kiderült, hogy a kutyák is megfertőződhetnek az új típusú koronavírussal. A négylábú kedvencre ugyanúgy vigyázni kell most, mint egymásra.

A koronavírus nem kimondottan emberekre specializálódott víruscsoport, ugyanis állatok is megfertőződhetnek.

– Vannak állatfajok, amelyek bizonyítottan megfertőződhetnek az emberre veszélyes, új típusú SARS-CoV2 koronavírussal. Az említett vírus

a vadászgörényekre, aranyhörcsögökre és a macskákra bizonyítottan veszélyes,

ugyanis ezeknek az állatoknak vannak olyan célfehérjéik, amelyek meg tudják kötni ezt a kórokozót. Kutyáknál a fertőződés veszélye rendkívül csekély, de kimutattak már fertőzést Covid-19-ben megbetegedett emberekkel együtt élő ebekből. Ezekre az állatokra a vírus azonban korántsem jelent akkora veszélyt, mint az emberre – mutatott rá a Borsnak dr. Jerzsele Ákos, az Állatorvostudományi Egyetem rektorhelyettese.

Háttérbetegséggel ne aludjon az ebbel!

A rektorhelyettes szerint a járvány idején ebünk ugyan kevéssé veszélyeztetett, viszont rizikófaktor lehet. – A kutya a járvány ideje alatt egy négy lábon járó „ragályfogó” élőlény lehet – árulta el dr. Jerzsele.

Az ebnek sajnos vírushordozó szerep is juthat, ugyanis épp azokat a kontaktusokat képes közvetíteni, amiket most kerülni próbálunk. Ahogyan a tárgyak (pl. toll, papír, boríték), úgy az állatok is közvetíthetik a vírust.

A magunk és az ő érdekükben, őket is védeni kell: ne engedjük kedvencünket se sok ember, se sok kutya közé, ne hagyjuk, hogy végigsimogassa egy egész iskoláscsoport, ha lehet, kerüljük a kutyafuttatókat is. Fontos az is, hogy ilyenkor a kutyust ne engedjük veszélyeztetett emberek közé. Akinek például háttérbetegsége van, most ne aludjon egy ágyban a kedvencével! – figyelmeztetett az állatorvos, aki azt is hangsúlyozta, hogy a kutya szőrét nem lehet fertőtlenítő kendővel lefertőtleníteni, és nem javasolt a vírus miatti gyakori fürdetés sem a hideg miatt. A házi koszt mellé viszont, a járvány miatt is szükséges lehet a vitaminpótlás

– Ha egy kutyának légúti tünetei vannak – tüsszögés, orrfolyás – érdemes lehet vitaminkészítményt, immunerősítő termékeket vásárolni neki, az állatpatikában tudnak segíteni. Azonban ha az állat levert és étvágytalan lesz, avagy az orrfolyás hurutossá, gennyessé válik, orvoshoz kell vinni, mert súlyos fertőzésről lehet szó.