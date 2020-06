Borsod-Abaúj-Zemplén megye felfedezésére hív Varga Judit

„[..] a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemünkről minden könnyet. (Jelenések Könyve) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Édesanyánk, PÁLINGER ISTVÁNNÉ szül. Bély Anna életének 93. évében megtért teremtőjéhez. Szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a mecséri temetőben. Gyászoló szerettei

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Megpihentet zöldellő réteken, és csendes vizekhez terel engem. (23. Zsoltár) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték és ismerték, hogy GESZTESI LAJOSNÉ szül. Váradi Blanka hosszú életének végén örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. június 9-én, kedden 14 órakor kísérjük a győr-nádorvárosi temető régi ravatalozójából. Emléke szívünkben él. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédink, rokonunk és ismerősünk, NÉMETH-GY. SÁNDOR életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. június 9-én, kedden 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Az engesztelő szentmise 7.30 órakor kezdődik a Szent Anna-templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és rokonunk, UDVAROS LAJOSNÉ szül. Laczó Rozália életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése június 9-én, kedden 15 órakor lesz Jánossomorján, a szentjánosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Elmenni nehéz volt, itt hagyni titeket, de azért ne fájjon értem szerető szívetek. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, kinek élete jóság volt és szeretet. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamink, testvérem, keresztanyánk és rokonunk, SÁNDORNÉ CSÁKTORNYAI ÉVA életének 66. évében csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a győr-nádorvárosi köztemetőben. Gyászoló család

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérünk és rokonunk, LANGER KARL-HEINZNÉ szül. Holczhammer Ilona türelemmel viselt betegség után, 2020. május 29-én elhunyt. Temetése 2020. június 8-án, hétfőn 15 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sírjára virágot helyeznek, és megtisztelik drága halottunkat. A gyászoló család

„Nem az hal meg, kit eltemetnek, az hal meg, kit már nem emlegetnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ALFÖLDI FERENCNÉ Rajka volt jegyzője 68 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Gyászoló család

Mély fájdalommal és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy méltósággal viselt betegség után PUSZTER MÁTYÁS rajkai születésű, mosonmagyaróvári lakos 2020. május 23-án, életének 89. évében csendesen elhunyt. Végakaratának megfelelően, szűk családi körben eltemettük. Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ RÓBERT életének 61. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 9-én 13 órakor lesz a tényői katolikus temetőben. Kérjük, hogy szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló család

Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha. A hegyeshalmi általános iskola 1975-ben végzett A és B osztály diákjai, a 45 éves osztálytalálkozó alkalmából tisztelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra, és szeretettel gondolnak elhunyt osztálytársaikra: Baranyai Vilma, Bóta Zsuzsanna, Horváth Éva, Kappel Péter, Kolonics Sándor, Lips Ferenc, Pekárik Erika, Ress János, Vass Julianna

Szomorú szívvel emlékezünk, ID. PÁROS ZOLTÁN Lakatos Ipari Szövetkezet műszaki vezető, vadász halálának 6. évfordulóján. 64 évi házasság után, 89 évesen elmentél az örök vadászmezőkre. De jöhet, tél, ősz, nyár, tavasz Nélküled már semmi nem ugyanaz. Szerető feleséged: Zsuzsi és családod

Boldogságos szűzanya, öleld magadhoz őt, úgy mint anya gyermekét, hogy boldog lelke csillagként ragyogjon, Isten szent egén. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem gyermekem MIKSÓ JÁNOSNÉ szül. Bogár Erika halálának 18. évfordulóján. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmaimba keressen meg engem, még egyszer had lássam, had öleljem. Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat, csak had lássam még egyszer az én kicsi lányom. Had legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg neki halkan, én minden nap várom. Örökké szerető édesanyád, testvéreid és családjuk

Fájó szívvel emlékezünk SZAKÁCS JÓZSEF halálának 1. évfordulójára. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Családod

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁNDOR LAJOS és felesége, BIEBER ANNA volt mosonmagyaróvári lakosok hamvait szűk családi körben örök nyugalomra helyeztük a régi óvári temetőben. Szeretteik

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, FARKAS KÁROLYNÉ szül. Szigeti Mária életének 84. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 8-án, hétfőn 13 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család