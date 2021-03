Bodzasípoknak és nemezkarkötőknek örültek Háromszéken (videó)

A háromszéki Bikfalván a Demeter család a helyi gyereknek hagyományőrző kézműveskedéssel segít az online tanulás fáradalmait kipihenni.

A háromszéki Bikfalván a kézműves mesterségekkel foglalkozó Demeter családhoz épp gyermekek érkeznek. Ők azok a kiváltságosak, akik szüleik kezdeményezésére, az online oktatás hátrányait enyhítendő, kézműves foglalkozásokba kezdhettek – tudhatták meg a köztévé Kárpát-medence című műsora legutóbbi adásának nézői.

A bodzasíp készítésének fortélyait az alapanyag előteremtésével kezdik, a kert végében ugyanis bőven van bodzabokor, amiből nem csak sípot, de igazi furulyát is lehet faragni. Ezúttal azonban – gondosan vigyázva, hogy a fa tovább nőhessen – a kéthangú síp készítése lesz a feladat.

Bepillantva a Demeter család otthonába, anya és lánya készítik a nemezbabát és megismerhetjük Demeterék nem mindennapi történetét. A Sepsiszentgyörgyön született Miklós és az udmurt nemzetiségű Anasztázia ugyanis magyarországi tanulmányaik idején kötötték össze életüket.

– A férjem haza akart jönni Erdélybe, mert itt jobban érezte magát, s így kerültünk mi Bikfalvára. Még 2012-ben megvettük ezt a házikót, és azóta javítgatjuk – mondta a kézműves Demeter Petrova Anasztázia.

Az udmurt-magyar szakot végzett Anasztázia kézművesként elsősorban nemeztárgyakat készít, a néprajzos Miklós pedig, ahogy egy székely emberhez illik, a fadolgok mestere: keze alól nemcsak gyermekjátékok, hanem mindenféle népi hangszerek is kikerülnek. Lányaik, ahogy egy kézműves családban illik, szabadidejükben besegítenek a munkába.

– Már kicsi korunk óta kézműveskedünk, nagyon szeretem a nemezgolyókat csinálni apukámnak, mert vannak gyerekjátékok, amikbe ezeket ő fel tudja használni – magyarázta Demeter Kata.

Bár a járványhelyzet nem segít a kézműves foglalkozásoknak, s még kevésbé a vásároknak, néhány szülő kérésére Demeterék népi gyermekjátékok készítésére kezdték tanítani gyermekeiket. A fiúk a nemrég felújított helyi kulturális központba már meg is érkeztek, s faragás közben egy sor más dolgot is megtanulnak, szinte észrevétlenül.

– Tanulnak önfegyelmet is, vigyáznak egymásra és vigyáznak az anyagra is. Tehát azt is elmondom nekük, hogyha mondjuk van egy darab fa, akkor ne a közepéből vágjunk ki egy darabot, amire szükség van, hanem a végéből, s akkor még lehet használni a többit. Így az anyagot is megismerik, tisztelik – emelte ki Demeter Miklós.

A fiúk a maguk módján igyekeznek használni a szerszámokat, s miközben készülnek a bodzasípok, kedvenc játékaikat is megmutatják. A lányok is megérkeztek a központba, s Anasztázia segítségével munkához láttak, a bolyhos, színesre festett gyapjúból nemez karkötők készülnek. A szülők rendkívül hálásak, hogy a járványhelyzet közepette is olyan mesterségek elevenednek meg, amelyeket legfeljebb nagyszüleiknél láthattak. Nem beszélve arról, hogy mennyire jól jött most ez a kreatív foglalkozás.

– Áldás volt ez a gyerekeknek, mivel online iskola volt, így kevesebbet írtak. Mindig örömmel várták, hogy jöjjenek, hogy legyen foglalkozás – mondta Kincses Andrea.

– Megfogta őket, ez a kézműves munka, hogy mit hozhatnak ki a fából, nemezből, hogy díszíthetik a szobájukat a saját kezük által készített dísztárgyakkal – vette át a szót egy másik anyuka, Ambarus Emese.

Közben a bodzasípok is elkészültek, de nem kerülnek a többi játék és hangszer közé, hiszen a foglalkozás lényege éppen az, hogy aki készítette, az örüljön neki.

