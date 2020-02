Az anyatej egyszerre étel és ital is

A gyermek születését követően sok édesanya aggódik, hogy képes lesz-e szoptatni a kicsit. Többek között praktikus tanácsokat adott, a szoptatás előnyeiről, a babáknak ideális napi anyatejmennyiségről, továbbá ezen időszak alatti ital- és ételfogyasztásról is beszélt a Hajdú-Bihari Naplónak Zsámboki Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezető ápolója.

A nyolcvanas években született egy ajánlás, miszerint az újszülött, illetve csecsemő optimális táplálása legalább hat hónapos korig kizárólag szoptatással, anyatejjel történjen. Ez eltarthat akár a gyermek másfél-két éves koráig is, természetesen a kiegészítő táplálás mellett. Valamint szopáskor erősödnek az állkapocsizmok, s kevesebb lesz a fogszabályzós gyermek, sőt az elhízott, felnőttkorban 2-es típusú diabéteszben szenvedő beteg és a szív-érrendszeri megbetegedések lehetőségét is csökkenti.

„Az anyatej olyan élő anyag, ami tartalmaz immunanyagokat, enzimeket, hormonokat, növekedési faktorokat és fehérjét, sőt szénhidrátot, zsírokat, vitaminokat és nyomelemeket is, tehát minden olyan anyagot, ami a gyermek egészséges fejlődését biztosítja. Nagyon fontos tulajdonsága az anyatejnek, hogy védelmet nyújt számos betegség ellen”

– mondta a lapnak Zsámboki Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezető ápolója. Hozzátette: az anyatej prebiotikus hatással is bír, nem allergizál, illetve nincs fertőzésveszélye.

Kialakul a kapcsolat

Sokszor már a terhesség vége felé észlelik a kismamák, hogy az emlőbimbón megjelenik egy-két csepp tej. Zsámboki Judit elmondta, ez a colostrum vagy előtej, ami tartalmaz immunglobulinokat, laktózt, zsírt, A-, E-, K-vitamint, ásványi anyagokat, valamint fehérjét. – Fontos, hogy ezt az értékes összetevőkkel bíró colostrumot megkapja az újszülött, mert az előtej egy védőréteget képez a tápcsatornáján. A születés utáni korai bőrkontaktus nemcsak melegíti a kisbabát, de segíti a mihamarabbi, igény szerinti szoptatást is. Ezért is nagyon fontos az úgynevezett szülés utáni „aranyóra”, amikor az újszülött az édesanyja mellkasán pihen, ismerkednek, szagolgatják egymást, öleléssel, simogatással, „beszélgetéssel” ismerkednek és felfedezik egymást. Ezen idő alatt megtörténik az első mellre helyezés is – fogalmazott a vezető ápoló.

Kiemelte, minél többször „kínáljuk meg” a babát, annál hamarabb indul meg a tejelválasztás, ami a 3-4 napon teljesedik ki. Arra is figyelmeztette az anyukákat, hogy nem kell megijedni, hiszen az első étkezésre elég pár csepp colostrum, hiszen az újszülött gyomra nem nagyobb, mint egy kisebb cseresznye. Ahogy telnek a napok, nő a tej mennyisége, amit a minél gyakoribb emlőre helyezéssel tudunk fokozni.

Ideális mennyiség

A gyermek igényei szerint alakuló szoptatás elősegíti a kellő mennyiségű tej termelődését. – A jó pszichés állapot nagyon fontos! Legyen az édesanya biztos abban, hogy tud szoptatni. Legyen türelmes, s ha rövid ideig szoptat az édesanya, nem ürül ki a tej megfelelően. Felváltva kell mindkét mellből szoptatni. Ha azt tapasztalja, hogy nő a baba igénye, többször tegye mellre. Pihenjen eleget! Ilyenkor fehérje- és vitamindús ételek fogyasztása, valamint kellő folyadékbevitel ajánlott – tanácsolja Zsámboki Judit, majd hangsúlyozta az ideális napi anyatejmennyiséget nem lehet meghatározni, hiszen minden babának más az igénye.

„Olyan baba is van, aki 8-12 alkalommal szopik, és olyan is előfordul, akinek 6-8 alkalommal elég a megkapott mennyiségű anyatej. Megnyugodhat a kismama, ha a gyermeke kéthetes korára eléri, illetve meghaladja a születési súlyát. A heti súlynövekedés 100-150 gramm az első hónapokban”

– jelezte.

Az anyák szempontjából is sokkal kényelmesebb a szoptatás, mint a tápszeres táplálás. Nem utolsó szempont, hogy olcsó és „mindig kéznél van”. – Előnyei közt kiemelkedően fontos, hogy csökken a csontritkulásra, női nemi szervek rosszindulatú daganatára (emlő, petefészekrák) való hajlam. A szoptatás azonban sokkal több mint a gyermek táplálása, hiszen örömet okoz a gyermeknek és édesanyjának, elmélyíti az anyaság érzését, bensőséges, meghitt kapcsolatot teremt anya és gyermeke között – sorolta Zsámboki Judit.

Tilosak a hasfájást okozó táplálékok

A szoptatáshoz nagy mennyiségű energiára van szükség, amit változatos táplálkozással tudunk biztosítani. Zsámboki Judit kiemelte, kellő mennyiségű fehérjére, sovány hús formájában, lehetőség szerint teljes kiőrlésű gabonafélékre, növényi olajra, ásványi anyagokra, valamint az elengedhetetlen vitaminokra, zöldség- és főzelékfélékre, gyümölcsökre, tej, tejtermékekre és kellő folyadékbevitelre van szükség. – Azokat az ételeket kerülje, amikre gyanakszik, hogy a gyermeknek hasfájást okoznak. Fűszerek, só helyett használjon fűszernövényeket, kerülje a színezékeket, mesterséges ízfokozókat, tartósítószert tartalmazó ételeket. Nem javasolt a nyers hal, tojás, szénsavas üdítők és a kávé, fekete tea fogyasztása. S tilos az alkohol! – mondta a klinika vezető ápolója.