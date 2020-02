Átúszták a téli Balatont (videók)

Vasárnap első alkalommal rendezték meg a Téli Balaton-átúszást Szántód és Tihany között. Két négyfős váltócsapat és további 7 egyéni úszó vállalkozott arra, hogy az 5 Celsius-fokos vízben teljesíti az 1250 méteres távot.

Nem tántorította el az úszókat a szemerkélő eső és az alig 6 Celsius-fokos hőmérséklet. A szántódi révnél összeverődött nézelődők, újságírók, borzongva kémlelték a Balaton vizét. Valahogy senki sem tudta elhinni, hogy 15 ember valóban nekiindul a megmérettetésnek. Sokan összébb húzták a kapucnit a fejükön, és csak hajtogatták: ez bizony lehetetlen!

A kihívás megrendezése Zimányi Andrásnak köszönhető, aki 2019. március 17-én elsőként vállalkozott az akkor 7 fokos Balaton átúszására. Mint mondta, az esemény után annyian megkeresték, hogy szeretnének vele tartani, ami alapján elhatározta, létrehozza Magyarország első Téli Úszó Sportegyesületét.

– A téli úszás örömét szeretném átadni, ami Magyarországon még ismeretlen – mondta az erőpróba előtt Zimányi András. – A szervezetünk képes a hideget tolerálni, saját magamon tapasztaltam, hogy kezdetben ugyan fáj, mert korábban nem húzódtak így össze az ereim, de nagyon hamar meg lehet szokni. Mivel a Balaton mindenkié, csodálatos a táj, a felkészülés pedig egy egészséges folyamat, ezért döntöttünk az egyesület létrehozása mellett. Néhány hónap alatt jutottunk el idáig és fantasztikus érzés, hogy egy ilyen félelmetes sport esetében is sokaktól kaptunk bizalmat a szervezés során.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere szerint még a gondolatba is bele lehet borzongani, hogy vannak olyan emberek, akik a 4-5 fokos vízben akár másfél kilométert is képesek úszni, de véleménye szerint minden olyan rendezvényt támogatni és segíteni kell, ami ilyenkor, a téli időszakban is felhívja a figyelmet a Balatonra.

– Aztán ki tudja! Lehet, hogy az idő múlásával egy nagyobb létszámú rendezvénnyé növi ki magát, és ha már 100-120 ember idejön télen, akkor ez egy nagyon sikeres esemény lehet

– mondta Tósoki Imre.

A téli úszást ne úgy képzeljük el, mint a nyári Balaton-átúszást! Itt ugyanis egyenként kísérte át Szántódról Tihanyig a sportolókat a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) hajója, fedélzetén Bagyó Sándorral, a VMSZ vezetőjével és Zimányi András főszervezővel, aki nagyon figyelt az úszók mozgására, reakciójára.

– A biztonság az első, ha valakin látjuk, hogy „túltolta a dolgot”, azt kivesszük a vízből

– mondta nagyon határozottan András, hiszen a hideg vízben gyorsan kihűl az ember.

A dunaszerdahelyi Pék Dezső elsőként vágott neki az 1250 méternek. A neves sportoló a leghíresebb jeges úszók közé tartozik Európában, sokféle extrém úszáson van már túl. Testvérével átszelték már a Gibraltári-szorost, a Loch Ness-i tavat, sőt maraton úszásokon is sokszor részt vesznek, de a Balaton átúszását is komoly erőpróbának nevezte. A likeBalatonnak elmondta, hogy Magyarország úszónagyhatalom, csak a hideg vizes úszásnak nem alakultak ki a hagyományai. Kiemelte, hogy tempózás közben nagyon kell koncentrálni a légzésre, minden az agyban dől el. Az ember nem értékelheti túl magát, tisztelni kell a természetet.

A budapesti Bercsényi Zoltán futással, majd önhipnózissal melegített be az erőpróba előtt. Meditált és elképzelte, hogy fog úszni. Mint mondta, szellemileg is fel kell készülni.

– Feszegetem a határaimat, szeretem az extrém dolgokat – mondta Bercsényi Zoltán. – Zimányi András egyik ismerőse révén kerültem a csapatba. Csak decemberben kezdtük a felkészülést Gyömrőn, majd a Velencei-tóban megcsináltam a próbaúszást, ami jól sikerült, így most egyéniben fogom teljesíteni a távot. Izzasztó kunyhóban is szoktam meditálni. Itt azért fáj a bőröm, mert hideg van, az izzasztó kunyhóban pedig azért, mert nagyon meleg – mesélte mosolyogva Bercsényi Zoltán.

Aztán a vízbe lépett, de mintha semmi sem történt volna, meg se rezdült az arca.

– Én a hullámzástól félek

– mondta az elindulás előtt Nagy-Kulik Zsuzsa, a „Vegyes Jeges” váltó második tagja.

Két férfi és két hölgy alkotta a váltót és nagyjából 300 méter megtételére vállalkoztak fejenként, ami óriási teljesítménynek számít, lévén a téli úszásban még újoncnak számítanak.

– Rettentő nagy munka volt az átúszás megszervezése – mondta Zimányi András. – Öt évet öregedtem, nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, de amikor látom a mosolyt ezeknek az embereknek az arcán, akkor azt mondom, hogy megérte a munka – emelte ki a főszervező, aki hozzátette, hogy a téli Balaton-átúszás egy szélsőséges dolog, nem szeretnének senkit arra biztatni, hogy ezt a célt tűzze ki magának, de jó, ha elindul egy gondolkodás, hogy a hidegtől nem kell félni.

– Sokan rájönnek arra, hogy a hideg nem az ellenségünk, hanem egy nélkülözhetetlen dolog az életben. Csak a mi generációnk zárkózik el görcsösen a hideg elől, de én azt szeretném, ha erről megindulna egy közös kommunikáció, amire a látványos Balaton-átúszás nagyon alkalmas

– fogalmazott Zimányi András.

Borítókép: Bercsényi Zoltán a rajt előtt Szántódon