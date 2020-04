A Vérellátó Szolgálat továbbra is várja a véradókat

Véradás céljából a kijárási korlátozás alatt is el lehet hagyni a lakhelyet.

A kijárási korlátozás ideje alatt is várják a véradókat, ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt szigorú intézkedéseket vezettek be – közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ).

Felhívták a figyelmet arra, hogy véradás céljából a kijárási korlátozás alatt is el lehet hagyni a lakhelyet.

Azt írták: a véradók és a véradásban dolgozók védelmére érdekében szigorú megelőző intézkedéseket vezettek be. A véradásra jelentkezőket a Nemzeti Népegészségügyi Központ által javasoltnál is szigorúbb szabályok szerint előválogatják, és ha a fertőzöttség legkisebb gyanúja fennáll, a vérgyűjtési helyiségbe sem léphetnek be. Nem adhat vért az sem, aki 30 napon belül külföldön járt vagy beteg volt, illetve szoros kapcsolatba került valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírussal fertőzött emberrel.

Kitértek arra is, hogy a járványügyi hatóság állásfoglalása alapján áprilistól a vérgyűjtést végzők számára kötelező a kesztyű használata, a sebészi maszk pedig ajánlott.

Hangsúlyozták: a sajtóhírekkel ellentétben az OVSZ-nél korábban sem tiltották a szájmaszk használatát, a szerdán életbe lépő belső protokolljukban pedig ajánlják a maszkot, de nem teszik kötelezővé.

Borítókép: Rendőrök vért adnak a fővárosi Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben 2020. január 21-én.