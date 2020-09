A több véradónak köszönhetően megfelelő szintre nőtt az országos vérkészlet

Megfelelő szintre emelkedett az országos vérkészlet köszönhetően a véradóknak, akik gyorsan reagáltak az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) augusztus 24-i felhívására – közölte a szolgálat kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint már a felhívás közzétételének napján emelkedett a véradók száma. Kedden 2369, szerdán 2272, csütörtökön 2781, pénteken 2159 jelentkezőt regisztráltak országosan. Csütörtök volt az elmúlt 12 év második legeredményesebb napja – fűzték hozzá.

Azt írták, ezzel

az „elképesztő aktivitással” a fokozódó járványveszély ellenére sikerült elérni a korábbi évek augusztusi átlagát, de továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, menjen el vért adni.

Az OVSZ szeptember elején a már hagyományos, évről-évre egyre népszerűbb „Retro Véradással” várja a véradásra jelentkezőket, országszerte 7 helyszínen. Ilyenkor sör-virsli menüvel, illetve további ajándékokkal várja az OVSZ a segíteni vágyókat. A Retro Véradás helyszínei és időpontjai ITT érhetőek el.

A belépési szabályok – kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés, COVID-kockázat előzetes elbírálása – jelenleg is érvényesek, a szolgálat emellett a megfelelő távolság megtartására is figyel, valamint szükség szerint egyéni védőeszközöket – maszkot és kesztyűt is – biztosít.