A szabadban edzés jobb a konditeremnél

Télen sokan edzőterembe húzódnak vissza, pedig számos előnye van a hidegben sportolásnak. Eláruljuk, miért nem érdemes a mozgást fagypont alatt elhanyagolnunk.

Bár sokan tartanak a fagytól, csak kevesen sejtik, milyen előnyökkel jár, ha a meleg edzőterem helyett a szabadban sportolást választjuk – írja a Csupasport.

1. Több kalóriát égetünk el

Az egyik legnyomósabb érv, ha szeretnénk megszabadulni némi súlyfeleslegtől. Az elégetett kalóriák mennyisége természetesen függ a testtömegindexünktől és a kinti hőmérséklettől, ám tény, a szabadban futás és mozgás jobban fogyaszt, mint az edzőtermezés.

2. Erősödik a szívünk

Ha hidegben mozgunk, szívünk többet dolgozik, hogy eljuttassa a vért testünk minden részébe. Ezáltal a szív sokat erősödik, így az állóképességünk is javul, nem beszélve arról, hogy könnyebben birkózunk meg a hétköznapi stresszel.

3. Több vizet iszunk

Számos fórumon olvashatjuk, hogy a téli sportolás közben is ugyanúgy gondoskodnunk kell a folyadékpótlásról. Kinti futás közben úgy tűnhet, kevesebbet izzadunk, mert az izzadság hamar elpárolog a hideg levegőben, pedig ez nem így van. Ezért már mozgás előtt igyunk elegendő folyadékot, de kortyoljunk néhányat sportolás közben és után is! Bármilyen furcsán hangzik is, így biztosan többet iszunk, mintha egész nap a meleg szobában üldögélnénk. A hidratálás a téli sportolás közben is nagyon fontos, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk!

4. Könnyebben elviseljük a téli zimankót

Sokszor nyűgnek érezzük, amikor a jó meleg szoba helyett a csípős mínuszokat választjuk, ám a jutalom nem marad el: idővel meg sem kottyan majd a hideg. Fontos, hogy adjunk elég időt testünknek, amíg megszokja a kinti hőmérsékletet, ne siettessük a folyamatot! Először kisebb célokat tűzzünk ki magunk elé, és elég, ha egyéni csúcsunkat csak a tél végén döntjük meg.

5. Nem feledkezünk meg a bemelegítésről és a levezetésről sem

Tudjuk, hogy sportolás előtt milyen fontos a bemelegítés, majd az azt követő lenyújtás, a fagyos levegőben azonban mindkettő jelentősége nagyobb. Ha megfelelően bemelegítünk, és a mozgás végén a nyújtást is becsülettel végigcsináljuk, garantált, hogy a ficam és a rándulás is elmarad. Az alapos bemelegítés nemcsak a sérüléstől, hanem a hidegtől is megvéd, a nyújtás pedig a letapadt izmokat mozgatja meg.

6. Vitaminbombában lesz részünk

A D-vitamin elsődleges forrása a napfény, ahonnan szükségletünk 80-90 százalékát nyerjük. Bármilyen meglepően hangzik is, a téli napfény ugyanúgy tartalmaz D-vitamint, mint a nyári, így a kinti sportolás hatodik előnye, hogy természetes forrásból pótolhatjuk a vitaminszükségletet. Ennek ellenére a napszemüvegről ne feledkezzünk meg, mert az UV-B-sugarak télen is veszélyesek.

7. Vidámabbak leszünk, és érezzük, hogy tele vagyunk energiával

Kevesen tudják, hogy a hidegben végzett testmozgás – a fagyos levegő serkentő hatásának köszönhetően – javítja a hangulatunkat. Miközben testünk fokozottan dolgozik, hogy melegen tartsa magát, endorfin szabadul fel, amely a jó közérzetünkért felel.

