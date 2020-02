A sikeres fogyókúrához a pszichés gátat is le kell bontani

Van, akinek a nassolás vigasz, unaloműzés vagy éppen egy rossz szokás. Ezeket mind el kell hagyni ahhoz, hogy a fogyókúra sikeres legyen.

Gyakran előfordul, hogy a sikertelen fogyókúra hátterében lelki ok áll. A Diéta és Fitnesz a leggyakoribb helyzetekre igyekezett cikkében megoldást kínálni.

Magány

Az étkezés mindig vigaszt nyúlt, mikor egyedül érzi magát. Ám a jó érzés csak addig tart, amíg el nem fogy a nassolni való. Mi a megoldás? Próbáljon ki önismereti gyakorlatokat, mert sokat segíthetnek! Jegyezze fel a jó tulajdonságait, és tudatosítsa magában, hogy egy szeretetre méltó ember, akivel jóban lenni ajándék. A magányosság a kapcsolati – és nem csak párkapcsolat – problémákra vezethetők vissza. Előfordulhat például, hogy annyira el van foglalva a saját életével, hogy másoknak már nem is hagy helyet benne. Gondolkodjon el azon, hogy kinek esne jól, ha felhívná, vagy kin segíthetne, akár társadalmi munkában is.

Az ok: az étel, mint jutalom

Már gyerekkorában hozzászokott ahhoz, hogy ha szép eredményt ér el, édességgel jutalmazzák. Így, ha felnőttként dicséretet kap, jól teljesít a munkájában vagy keményen végigdolgozza a napot, este finom, de nem igazán alakkímélő nasikkal ajándékozza meg magát.

Mi a megoldás? Cserélje le az ehető jutalmakat másra! Koncentráljon arra, mi az, ami a testének és a lelkének egyaránt jót tesz. Egy izgalmas könyv? Egy forró fürdő? Egy csésze illatosan gőzölgő gyümölcstea? Jutalmazza meg magát valami ilyesmivel!

+1 tipp: Tegye félre minden nap, egy héten át azt a pénzt, amit nassolnivalóra (csokira, chispre, kekszre) költenél. Hét végén menjen el belőle moziba, vegyen magának egy csinos felsőt vagy valami kiegészítőt!

Az ok: megszokás

Esténként általában kényelmesen elhelyezkedik a kanapén, nézze a kedvenc tévéműsorait – és közben nassol. Ez a tevékenység az ön kis rituáléja, ami szervesen hozzátartozik a mindennapjaihoz.

Mi a megoldás? A tévézés és a nassolás összekapcsolódott egymással az agyában, azaz amint a távirányító után nyúl, azonnal úgy érzi, ropogtatnia kell valamit. De le lehet győzni ezt a függőséget: 2-3 héten át tévézés helyett inkább olvasson, társasozzon, vagy menjen el mozogni az esti tévézés helyett!

Az ok: stressz

Egész nap rohan, a rengeteg teendő teljesen elborítja, sok stressz éri a munkája során – közben be-bekap valamilyen kalóriadús falatot, ami kicsit megnyugtat, és oldja a feszültséget. A valódi megoldás azonban a stressz kiküszöbölése lenne, hiszen az állandó idegeskedés rendkívüli módon megterheli a szervezetet.

Mi a megoldás? Jól bevált stresszoldó módszer a rendszeres testmozgás, ami ráadásul a feszültség miatt jelentkező farkaséhség ellen is hatásos. Ha csak 15-20 perce akad reggel vagy este a kocogásra, már attól is kitisztulhat a feje, és a nassolási vágy is elmúlik. Sokat segíthetnek még a meditációs és a jógagyakorlatok.

+1 tipp: Amikor úgy érzi, annyira feszült, hogy már alig bírja, a csokievés helyett végezzen el pár légzőgyakorlatot. Az a lényeg, hogy 5-10 percig csak önmagára koncentráljon!

Az ok: unalom

Az evésnek sok előnye van, többek között élvezetet, élményt, elfoglaltságot is jelent, és eltereli az ember figyelmét arról, hogy unatkozik. Persze, ez egy ördögi kör.

Mi a megoldás? Az unalom legjobb ellenszere a konkrét célok kitűzése. Ezek elérését lépésről lépésre meg lehet tervezni. Mire vágyik? Szeretne újra nyelvet tanulni? Szívesen festene? Többet akar mozogni az egészsége érdekében, de eddig még nem jutott rá ideje? Érdemes írni egy listát arról, hogy korábban miért nem valósulhatott meg a cél, aztán alaposan átgondolni, hogy most milyen lépések szükségesek. Tűzze ki a céldátumot is, így biztosan nem marad ideje unatkozni!

Borítókép: illusztráció