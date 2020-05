A helyes légzés és a megfelelő vitaminok életet menthetnek

Egy kis tudatossággal sokat tehetünk azért, hogy az egészségünket megőrizzük.

Az egészséges tüdő nélkülözhetetlen kincsünk a mindennapokban. A környezeti hatások, vírusok, baktériumok elsőként ezt a pótolhatatlan szervünket támadják meg, így napjainkban még inkább kötelességünk, hogy odafigyeljünk rá. Az Air7 szakértői csapata összegyűjtött néhány tippet, hogyan tudjuk javítani a légzésünket, megóvni légzőszerveinket.

Tisztítsuk otthonunk légterét!

Nem is gondolnánk, de a saját lakásunk is rengetegféle veszélyt jelentő szennyezőanyagot, allergént rejthet. Penész, poratka, bizonyos kozmetikai szerek, állatszőr, tisztítószerekből, festékekből, lakkokból visszamaradt vegyi anyagok – ezek mind komoly fenyegetést jelentenek a légzőszerveinknek.

Kerüljük a füstöt, kátrányt!

Ezt talán már mondani sem kell, de a cigarettafüstben rengeteg a gyulladáskeltő, hosszútávon rákkeltő hatású anyag, mely nem csak a dohányosokra, hanem a környezetükben lévőkre is károsan hat. Ezért, ha szeretnénk megóvni a tüdőnk egészségét, mind az aktív, mind a passzív dohányzást javasolt elkerülnünk.

Fontos a megfelelő folyadékmennyiség!

Az emberi szervezetnek, és a tüdőnek is kiemelten fontos, hogy minden nap megkapja a megfelelő folyadékmennyiséget. Napi másfél, két liter folyadék – elsősorban tiszta víz -elősegíti a nyálkahártya-tisztulást, ráadásul asztmánál bizonyítottan köptető hatása is van.

Mély légzéssel az egészségért

A tudatos, mély légzés nem csak a szellemi, de a testi egészséget is javíthatja. Segíthet az asztmás tünetek enyhítésében, csökkentheti a vérnyomást és serkenti az agyunk működését is. Egy átlagos belégzés alatt megközelítőleg 450-500 cm3 levegő áramlik a tüdőnkbe, ez mélylégzéssel akár az ötszörösére is növelhető!

Vegyünk sófürdőt!

A tengeri fürdősó különösen felfázás vagy megfázás esetén lehet a segítségünkre. A fürdőzés során a jótékony só nem csupán a bőrön át jut a szervezetünkbe, hanem párolgással a légutakba is bekerül, s tisztítja azokat. Fontos, hogy a biztos hatás érdekében 100%-os tengeri só-tartalmú készítményeket használjunk!

Ügyeljünk a megfelelő vitaminbevitelre!

A megfelelő mennyiségű és helyesen megválasztott vitaminpótlás vitathatatlanul az egészséges szervezet alappillére. Bevett gyakorlat, hogy vitaminokkal védjük a látásunkat, hajunkat, immunrendszerünket, az azonban kevésbé ismert tény, hogy bizonyos vitaminkombinációk a tüdőnkre nézve fejtik ki jótékony hatásukat. A D-3 vitamin, az A-vitamin, a cordyceps és a koenzi q10 együttes bevitele magasfokú védelmet nyújt a kórokozók ellen, növeli az oxigénfelvételt, fokozza a tüdő ellenállását, és erősíti az immunrendszert.