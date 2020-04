A hajszárító sokkal hasznosabb, mint gondolná

Több hasonlóság is fellelhető a színésznő és Blaha Lujza élete között, ezért is bújik szívesen Hűvösvölgyi Ildikó a hazai színjátszás nagyasszonyának bőrébe – és nem csak egy fotózás kedvéért. Ő alakítja a címszerepet A nemzet csalogánya című zenés színpadi játékban. Kossuth-díjas színésznőnkkel a Hot! magazin készített interjút, melyet a Vasárnap Reggel is megjelentetett hasábjain.