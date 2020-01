A fürj lesz a Bocuse d'Or európai válogatójának hústémája

A magyarországi döntőre február 5-én kerül sor, ahol szintén ebből a decemberben meghatározott alapanyagból kell elkészíteni a versenyfeladatot.

A fürj lesz a húsalapanyag a Bocuse d’Or idei európai válogatóján, amit ebben az évben Tallinban tartanak.

Bíró Lajos séf, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tiszteletbeli elnöke az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta: a legrangosabb szakácsverseny európai selejtezője előtt a magyarországi döntőre február 5-én kerül sor, ahol szintén ebből a decemberben meghatározott alapanyagból kell elkészíteni a versenyfeladatot.

A séf elmondta, hogy nem előfeltétele a versenyen való részvételnek, hogy valaki profi legyen, amatőrök ugyanúgy „labdába rúghatnak”, ha a teljesítményük megfelelő.

Bíró Lajos elárulta azt is, hogy a verseny alapanyagának kiválasztása mindig függ attól, hogy ki mennyire „szponzorálja be” azt. Az alapanyagok esetében, így a fürjnél is, meghatározzák azt is, hogy melyik országból, milyen fajta alapanyagot lehet használni a versenyen.

A séf kitért arra is, hogy a haltéma a pisztráng lesz a magyar döntőn.

Bíró Lajos a felkészülés menetéről elmondta, hogy az „borzasztó monoton” folyamat, amely „nagyon nagy szenvedésekkel jár”. Az egyik nap előkészítik, másik nap megfőzik az ételt, és ezt folyamatosan, kettő hónapon keresztül végzik a versenyzők, vasárnap kivételével minden nap – tette hozzá.

Borítókép: illusztráció