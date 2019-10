A Coca-Cola termeli a legtöbb műanyag szemetet a világon

A BFFP szeptemberben hirdette meg műanyag szemétgyűjtő kampányát, amelyben világszerte 72 ezer önkéntes környezetvédő vett részt. Az önkéntesek Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ázsia és Afrika 37 országában mintegy 8000 gyártó műanyag szemetét gyűjtötték össze – írja a V4NA hírügynökség.

A Coca-Cola termelte a legtöbb szemetet Európában és Afrikában, és a második legtöbbet Ázsiában és Dél-Amerikában.

😡 @CocaCola, @Nestle and @PepsiCo

named top plastic polluters for SECOND year in a row. 😡

It's time we held them to account.

report: https://t.co/BHGUEt6bza#Tiredearth #BreakFreeFromPlastic #BrandAudit2019 #ClimateStrikeVancouver #environment pic.twitter.com/nrBv5Qgbsr

— Rebecca Herbert (@RebeccaH2020) October 26, 2019