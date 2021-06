614 nap után, június 4-én újra megszólal a Budapest Park nagyszínpada

Talán még sosem volt olyan boldog a nyitás pillanata a Budapest Park dolgozói, a fellépő zenészek és a közönség számára, mint idén. Május utolsó hétvégéjén bulisorozatokkal indult el az élet a Parkban, június 4-én pedig nagyon hosszú kihagyás után újra élettel telik meg a nagyszínpad.

A tervezettnél ugyan kicsit később, mégis hatalmas boldogságban nyitja meg kapuit az élőzene szerelmesei előtt a Budapest Park. Már önmagában az is elképesztő örömhír, hogy 614 nap után végre újra zenekar állhat a nagyszínpadon, ez az év viszont egyébként is különleges számukra, ugyanis jubileumi tizedik szezonját ünnepli a koncerthelyszín.

“Bár iszonyatosan nagy munka áll mögöttünk, és most is rengeteg a feladat, feszített a tempó mindannyiunk számára, de péntek óta a teljes stábunk örömmámorban úszik. Nehéz lenne szavakkal megfogalmazni, milyen érzés volt látni az első vendégeket a Parkban, a java pedig még hátravan!

Június 3-án egy próbaüzemmel egybekötött meglepetéskoncerttel háláljuk meg jónéhány hűséges jegyvásárlónknak a kitartását és támogatását, június 4-től pedig újraindul a rock ‘n’ roll: a Vad Fruttik koncertjével nyitjuk meg a tizedik évadot.” – mondta el a nyitásról Pálffy András, a Park alapítója és vezérigazgatója.

Bár egyelőre az őket érintő rendelet alapján kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatóak az eseményeik, az előzetes kutatásaik alapján arra számítanak, hogy a nézőszámot nem fogja ez a szabályozás jelentősen befolyásolni.

Ráadásul a kötelezőn túl rengeteg egyéb óvintézkedéssel (több beengedő kapu, kihelyezett kézfertőtlenítők, gyakori fertőtlenítő takarítás, készpénzmentes fizetés, stb.) készülnek, hogy járványügyi szempontból is biztonságos szórakozást kínáljanak.

Ezen kívül úgy gondolják, a rendkívül tágas elrendezés és a szabadtér is jó hívószó lehet. Ezzel egyidőben frissült a hely dizájnja is, Juhász Levente grafikus munkája a nagyszínpad mellett a Park több helyszínén is visszaköszön.

A nyitóhétvégén egyébként a Vad Fruttik után június 5-én a Park korábbi himnuszát, a Hagyd kint című dalt jegyző Margaret Island, június 6-án pedig a Honeybeast áll színpadra, de az október közepéig meghosszabbított szezonban tulajdonképpen az összes Park-közönségkedvenc helyet kap. Ezen kívül minden koncert után továbbra is több tánctéren, zenei stílusok kavalkádjával várják az éjszakai bulizni vágyókat – június 5-én például rögtön egy nagyszabású Necc Partyval. A részletes, folyamatosan bővülő programokról itt tájékozódhat.

A nyitás örömét örökítették meg új kisfilmjükben is, amiben a zenészeket olyan helyzetekben láthatjuk, ahogy szinte soha. A pörgős, vidám, néhol abszurd és bolondos képsorokat a Parkban rögzítették Bátori Gábor ‘Jim’ (sinco) rendezésében, Zolnai Gergely operatőri munkájával. A videó mozgatórugóját a személyes, emberi kapcsolatok és a fellépők Parkhoz fűződő szép emlékei adják, mindezt jó adag fesztelen jókedvvel és egy kis öniróniával nyakon öntve. A videóban feltűnő formációk szinte mind a Park visszatérő “vendégei”, egész pontosan: 30y, Aurevoir., Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Carson Coma, Csaknekedkislány, Dé:nash, Dzsúdló, Esti Kornél, Halott Pénz, Honeybeast, Horváth Tamás, Irie Maffia, Krúbi, Lóci Játszik, Margaret Island, Perrin, Punnany Massif, Random Trip, Slow Village, Supernem, Tankcsapda, Wellhello. Az üzenet egyszerű: mindenki izgatottan várta már ezt a pillanatot, most itt az idő, hogy – Felcser Máté szavaival élve – nyomjuk, hiszen az élőzene, a koncertek és a Park is “újra a miénk!”

De nem ez az egyetlen videó, ami az elmúlt időszakban a koncerthelyszínen forgott: nemrég megjelent az Irie Maffia Feel The Vibe című klipje, ami a Parkos napfelkeltét, illetve a nagyszínpad épülését örökíti meg.

A Budapest Park tehát újult erővel, erős line-uppal, tágas térrel és a csillagos ég alatti önfeledt bulizással várja a látogatókat, egészen október közepéig.