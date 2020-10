2020 őszi dekorációs trendek: ezek hódítanak az új szezonban

A nyár sztárja, a rattan továbbra is hódít, ám az őszi szezonban finom és puha anyagokkal, monokróm színekkel, kellemes fényekkel és természetközeli elemekkel egészül ki – mutatjuk az új évszak legfontosabb trendjeit.

Bársony és kötött

A puha textilek, mint a takarók, szőnyegek vagy párnák az őszi szezon kihagyhatatlan kellékei, amelyek készülhetnek kötött vagy bársony anyagokból. Utóbbi nemcsak a lakás textiljein, hanem a bútorok szövetében is megjelenik – írja a Lakáskultúra.

Gyertyafénynél

Ahogy rövidülnek a nappalok, egyre nagyobb szerepe lesz a lakásokban a világításnak. Régóta alkalmazott és praktikus is, ha egy nagy lámpa helyett több kisebb fényforrással gondoskodunk az adott helyiség megvilágításáról – hasonló lesz a hatás, mint amikor gyertyákat gyújtunk meg. A rézszínű tartók most különösen trendik.

Még mindig hódít a rattan

2020 a rattan bútorok éve. Nem csak a teraszon jelenhetnek meg: a hűvösebb napokon az otthonunkba is beköltöznek egy-egy kisebb darab, avagy akár a fotel karfája alkotóelemeként.

Közel a természethez

A természet iránti vágyunk idén ősszel is él, a mostani időkben pedig különösen fontos, hogy az otthonunkban is megtapasztaljuk azt a fajta nyugalmat, amely a minket körülvevő élővilágból is árad. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni: egy csokor virág, egy dekoratív faág a vázában vagy egy erdő illatára emlékeztető illatgyertya is elég a kívánt hatás eléréséhez.

Monokróm nyugalom

A nyári színkavalkád után az otthonunk és mi is vágyjuk az egyszínűség nyugalmát. Hagyjuk, ahogy egy-egy szín végigvonul az egész helyiségen, harmóniát teremtve ezzel. A kék továbbra is trendi, az őszi palettán azonban olyan csodás árnyalatok között tobzódhatunk, mint a rozsdabarna, a datolyaszilva, a karamell, az arany vagy az olívazöld.

