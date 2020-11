Újra lecsaptak a titokzatos lócsonkítók Franciaországban

Úgy tűnik, hogy újra elkezdődött a véres kegyetlenkedés, mivel pár nap leforgása alatt fél tucatnyi tetemet találtak.

Az országban pár hónapja nagy felháborodást keltett, hogy több településen is találtak lótetemeket, melyeket érthetetlen kegyetlenséggel megkínoztak, majd lemészároltak az állatkínzók, most pedig úgy tűnik, hogy újra elkezdődött a véres kegyetlenkedés, mivel pár nap leforgása alatt fél tucatnyi tetemet találtak – tudta meg a V4NA Hírügynökség.

Franciaországban újra hallatnak magukról a kegyetlen állatkínzók, akik megcsonkítják, majd lemészárolják a szerencsétlen lovakat, az utóbbi pár nap során az ország több megyéjében hat tetemet is találtak.

A brutális állatkínzás nem új keletű Franciaországban, 2018-ban jegyezték fel az első eseteket, majd augusztusban ugrásszerűen megnőtt az állatkínzások száma, akkor bejárta a sajtót azoknak a szerencsétlenül járt lovaknak a híre, melyeket az ország különböző pontjain megcsonkítottak, közülük néhányat pedig le is mészároltak a tettesek.

A nyári esetek, csakúgy, mint most, az ország különböző pontjain történtek, de volt köztük több hasonlóság is. Az egyik az állatok fajtája, ugyanis minden esetben lovakat vagy szamarakat támadnak meg az állatkínzók, közös továbbá az esetekben a csonkítás módja, minden esetben levágják a szerencsétlen állat egyik fülét, mégpedig meglepően precíz módon. A rendőrség több nyomozást is indított a tettesek kézre kerítése végett, de eddig senkit nem sikerült letartóztatni.

November 18-án az ország déli részén lévő Hérault megyében találtak rá egy megkínzott ló tetemére, szerencsétlen jószág szemét és ivarszervét sebészi pontossággal távolították el, tehát annyi bizonyos, hogy nem állat ölte meg a lovat, hanem emberi kéz által pusztult el. Másnap a közeli Tarn megyében két elhullott lovat találtak, az egyiknek levágták a fülét és az állkapcsát, valamint eltávolították a szemét, a másiknak mindkét fülét vágták le és több szúrt seb is volt a kanca hasán. Az esetről az egyik település polgármesteri hivatala beszámolt a Facebook-on, hozzátéve, hogy értesítették a történtekről a lótulajdonosokat és arra kérik a lakosságot, hogy azonnal jelentsék, ha bármi szokatlant vagy gyanúsat tapasztalnak.

November 21-én a Bordeaux-tól 30 km-re nyugatra fekvő településen, Beychac-et-Caillau-ban szintén brutális kegyetlenséggel végeztek egy állattal, az elkövető itt is minden kétséget kizáróan ember, mivel nagyon pontosan dolgozott és a lovon vágott sebek voltak.

Az esetekről beszámoló LCI hírportálnak nyilatkozott egy lótulajdonos, aki az állat védelme érdekében nem árulta el, hogy melyik településen él, annyit azonban elmondott, hogy nem érzi a lovait biztonságban és mindaddig félni fog, amíg el nem kapják a tetteseket.

A rendőrség nagy erőkkel dolgozik az ügyeken, az első esetek megjelenése óta 200 nyomozást indítottak mintegy 20 megyében, történt is néhány letartóztatás, de a gyanúsítottakat végül bizonyíték híján szabadon engedték.

A politikusok is foglalkoznak a témával, szeptember 15-én Damien Abad és Eric Woerth republikánus képviselők törvényjavaslatot terjesztettek elő, amelynek célja az állatkínzás elkövetőinek szigorúbb büntetése lenne. Jelenleg két év börtönbüntetést és 30 000 eurós pénzbírságot szabnak ki Franciaországban egy állatkínzóra, a politikusok ezt szeretnék megemelni három évig terjedő börtönbüntetésre és 45 000 euró pénzbírságra.