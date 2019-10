Új műsorokkal jelentkezik november 11-től a TV2

November 11-től a hétköznapi estéken új műsorstruktúrával jelentkezik a TV2. A Tények Plusz után érkezik a TV2 vadonatúj fikciós sorozata, a Mintaapák, ezt követően Majkával jön a Nyomd a gombot, tesó! című gameshow, és elstartol Ördög Nóra és Stohl András közös doku-realityje, az Újratervezés is.

Mintaapák címmel új napi sorozat indul a TV2-n november 11-én 19:15-től. A produkció főszereplői – Fenyő Iván, Klem Viktor, Mészáros Béla és Szabó Kimmel Tamás – négy nagyon különböző apa életét mutatják be. A sorozat a Dear Daddies című argentin széria alapján készült, figyelembe véve a magyar sajátosságokat, a hazai közönség ízlésére formálva.

A négy tipikus apakarakter kiválóan írja le a társadalomra jellemző apafigurákat. Az élet minden területén alfahímként viselkedő Géza (Fenyő Iván), aki a klasszikus családmodellben hisz, férjként és apaként is igazi férfi akar lenni, Szabi (Klem Viktor), a hedonista sztárügyvéd, az anti-apa, aki képtelen a családi felelősségvállalásra, a gyerekét egyedül nevelő Tamás (Szabó Kimmel Tamás) és a két nő és több gyerek között őrlődő Miklós (Mészáros Béla), aki mindenkinek szeretne megfeleli, de valójában senkinek sem tud. Rajtuk kívül számos kiváló színész és tehetséges gyerekszereplő színesíti még a történetet, akiknek köszönhetően a tinilányoktól az anyákon át az anyósokig sokan azonosulhatnak majd a karakterekkel.

„Jelenleg tíz állandó és jó néhány külső helyszínen folyik a TV2 egyik legnagyobb produkciójának forgatása. A stúdiótérben többek között óvodát, pizzériát, ügyvédi irodát és lakásbelsőket alakítottunk ki. Ez azt jelenti, hogy csaknem 2000 négyzetméteren épültek fel a sorozat díszletei. A háttérmunkában nagyjából négyszáz ember vesz részt folyamatosan. Nagy kihívás, de szeretjük, ahogy remélem a nézők is szeretni fogják a négy mintaapa igen szórakoztató történetét”

– mondta Kirády Attila, a TV2 Csoport kreatív igazgatója, a sorozat producere.

Az apákat megformáló főszereplők mellett további olyan népszerű színészek játszanak a sorozatban, mint Stohl András, Egri Márta, Kovács Patrícia, Polyák Lilla, Botos Éva, Földes Eszter, Kuna Kata és Pataki Szilvia.

Nyomd a gombot, tesó!

„A TV2 történetében stratégiailag fontos programstruktúra indul el november 11-én. Egy új napi sorozat képernyőre kerülését hosszú előkészítés előzi meg, így nagy izgalommal várjuk, hogy a nézők miként fogadják majd. De nemcsak a napi sorozat, hanem Majka új műsora is meghatározó a csatorna életében. A Nyomd a gombot, tesó! című gameshow-t ugyanis az ő ötlete alapján fejlesztettük. A hétköznap estéket pedig egy új doku-reality, az Újratervezés zárja, ahol Ördög Nóra és Stohl András rászoruló családok otthonait újítja fel” – tette hozzá Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

A tájékozottság, az ügyesség, a gyorsaság, az időérzék, a stratégiai gondolkodás és a szerencse mind-mind számít a TV2 hazai fejlesztésű gameshowjában, amelyben egy gyorsan zuhanó lift is fontos szerepet kap. A Nyomd a gombot, tesó! című játékot Majka fejlesztette, és társproducerként, valamint műsorvezetőként is részt vesz benne. Az eredményről november 11-től hétköznaponként 20:20-tól a tévénézők is meggyőződhetnek.

A Nyomd a gombot, tesó! két szinten zajlik: míg a kvíztoronyban 7 kérdésre kell helyesen válaszolniuk a játékospároknak és minél több értékzsetont megtartaniuk, addig az arénában a gombokkal keltik életre, majd gyűjtik össze a legkülönbözőbb tárgyakat, amelyekhez pénzösszegek tartoznak. Annak van esélye minél többet megszerezni az 50 millió forintos főnyereményből, aki fent fejben erős, lent viszont bírja lábbal és a lehető leggyorsabban nyomja a gombokat és fut a hozzájuk tartozó tárgyakkal a gyűjtőpontra, majd időben kijut az arénából. A két szint közötti távolságot a játékospár egyik tagja egy zuhanó lifttel teszi meg, és egyikük sem tudja, kivel lódul meg a fülke.

„A Nyomd a gombot, tesó! fejlesztésekor a tudásalapú kvízt szerettük volna ügyességi, gyorsasági feladatokkal kombinálni, ahol a néző nemcsak azért drukkolhat, hogy a versenyzők helyes megfejtéseket adjanak a kérdések helyett elhangzó meghatározásokra, de azért is, hogy az arénában minél több pénzt gyűjtve, időben kiérjenek. Mert miközben két helyszínen lehet pénzt gyűjteni, a kiesés veszélye is dupla”

– mondta Majka, aki évek óta készül rá, hogy saját műsorformátumát vezesse.

Újratervezés

Majka után 21:35-től érkezik Ördög Nóra és Stohl András, akik az Újratervezés című doku-realityjében nemcsak a rászoruló családok otthonainak felújítását kísérhetjük nyomon, a műsor tele van mélységekkel, magasságokkal és főleg meglepetésekkel: sírással és nevetéssel, igazán mély érzelmekkel, olyan történetekkel, amelyekkel igazán tudunk majd azonosulni.

Mialatt folyik az átalakítás, a két műsorvezető, Nóra és András a szereplők „bakancslistás” kívánságait váltják valóra – ha kell, levetik magukat 4000 méterről, vagy rallyautóba szállnak… Az alaphelyzetek sokszor kifejezetten drámaiak, amelyeket a készítők valamilyen élményprogrammal oldanak fel. Például ejtőernyőzés, mini nyaralás, hazai kényeztető programok – ez olyan minőségi, együtt töltött idő a családok számára, amely alatt még közelebb kerülhetnek egymáshoz, a mindennapjaik során azonban sem az anyagiak, sem a számtalan kötelezettség miatt nem engedhetik meg maguknak ezeket. De arra is van példa, hogy a műsorban szereplők megismerkedhetnek kedvenc színészükkel vagy énekesükkel, kulisszabejáráson, exkluzív találkozásokon vehetnek részt. A TV nézői két-két család történetét követhetik majd párhuzamosan.

Eközben feszített tempóban zajlik az építkezés, amelynek csúcspontjaként minden hét végén, az újratervezők végső hajráját követően, a műsorvezetők segédletével egy-egy család sírva, nevetve, ámuldozva beköltözik új otthonába.