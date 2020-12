Tudós nőket bemutató falinaptár készült az MTA és a CSFK támogatásával

Meghatározó alakjai voltak a tudományterületek fejlődésének.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A nukleáris asztrofizika meghatározó nőalakjait mutatja be az a 24 nyelvre lefordított 2021-es falinaptár, amelynek magyar nyelvű kiadványa az ELKH CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával készült el.

A kémiai elemek keletkezésének eredetére vonatkozó kutatások magukban foglalják az elméleti és kísérleti magfizikát, a megfigyelő csillagászatot, az asztrofizikai modellezést és az elméleti kozmológiát, mivel ezen tudományágak egyesítik azt a szakértelmet, amelyet a nukleáris reakciók és ezen reakciók asztrofizikai megnyilvánulásainak vizsgálata igényel. Ezt hívják nukleáris asztrofizikának – olvasható a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) közleményében.

A női kutatók meghatározó alakjai voltak ezen tudományterületek fejlődésének, hozzájárulásuk alapvető fontosságú a csillagászati megfigyelések, a vizuális és spektroszkópiai azonosítások, a csillagok osztályozása és katalogizálása, az objektumok előrejelzése és felfedezése, a megfigyelési eszközök tervezése és építése, a maganyag részeinek elméleti és kísérleti felfedezése, a fizikai magyarázatok, matematikai levezetések és kémiai interpretációk terén – írják.

„Ezzel a naptárral példaképeket akarunk állítani, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy a nukleáris asztrofizikát válasszák karrierútjuknak és mindenkit tájékoztatni akarunk a nők jelentős szerepéről, amit a nukleáris asztrofizika fejlődésében töltöttek és töltenek be” – idézik Christine Hamptont, a naptár tervezőjét. A magyar nyelvű nyomtatott naptárat 300 hazai középiskolába juttatták el.

A projekt fő támogatói a COST (European Cooperation in Science and Technology), a ChETEC Action (Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos), az egyesül államokbeli Egyesített Nukleáris Asztrofizikai Intézet – Elemszintézis Központ (JINA-CEE) és a Nemzetközi Nukleáris Asztrofizikai Kutatási Hálózat (IReNA).

A magyar nyelvű naptár közvetlenül elérhető a https://www.dropbox.com/s/cv345b0dh468mhy/n%C5%91k%20hat%C3%A1sa%20az%20asztrofizik%C3%A1ra%20falinapt%C3%A1r%20magyar.pdf?dl=0 linken.