Több szén-dioxidot bocsátanak ki az Amazonas erdei, mint amennyit elnyelnek

„Jézusomnak Szívén megnyugodni jó.” A feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy DR. KÖKÉNY LÁSZLÓ ny. plébános életének 88., papi szolgálatának 63. évében, 2021. július 10-én szentségekkel megerősítve a mosonmagyaróvári kórházban visszaadta lelkét Teremtőjének. Lelki üdvéért a szentmiseáldozatot a jászapáti templomban mutatjuk be 2021. augusztus 5-én 10 órakor. Ezt követően helyezzük örök nyugalomba a helyi temetőben. Az örök világosság fényeskedjék neki! Győri Egyházmegye és a gyászoló Család

Mély sajnálattal tudatjuk, hogy a Győri Szesz Zrt. résztulajdonosa, DR. ZALÁN JÁNOS életének 88. évében eltávozott köreinkből. Ezúton emlékezünk meg eseményekkel és eredményekkel teli életére. Gyermekként családjával részt vett a II. világháború során az ország nemzeti aranykészletének a megmentésében, amelyre mindig rendkívül büszke volt. Kiváló közgazdászként a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1965-ben. Ugyanebben az évben megházasodott, majd egy évre rá megszületett egyetlen lányuk. Egész életében a bank- és a pénzügyi szakmában dolgozott, először a Magyar Nemzeti Bankban, majd a Kereskedelmi és Hitelbank jogelődjében. Aktív szerepet játszott a Győri Szesz 1994-es privatizációjában, majd szerepet vállalt a társaság pénzügyi irányításában, és tanácsaival később is aktívan segítette a menedzsmentet. Szabadidejében sokat sakkozott, 28 évet játszott az ácsi egyesületben, ahol mesterjelölti fokozatot ért el, szenvedélyes érmegyűjtő volt. A sors több ízben is kegyes volt hozzá az életében, több súlyos betegséget is sikeresen leküzdött. Sajnos élete végén már nem maradt elég energiája, hogy az idő múlását is le tudja győzni. Emléke a gyár hagyományaiban és a szívünkben is tovább él… A Szeszgyár vezetősége

Mikor elmentèl, kialudt egy csillag, az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elvesztettünk Téged, a legtisztább angyalát a földnek s az ègnek. Csillagok közt èlsz màr, angyalok közt jársz, Ott, hol csendből épül vár, s igaz lelkedre, Isten vigyáz már. Uram! Adj neki nyugodalmat, s egy csendes felhőn párnàt, fogadd be Őt Uram, s vigyázd örök àlmàt. Fájó szívvel emlékezünk BORZA ISTVÁNNÉ halálának 2. évfordulóján. Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk, VARGA SÁNDOR (Tibi) halálának 21. évfordulóján. Csendes a temető, csedesen állj meg itt, drága jó apánk békében pihen itt. Áldja meg az Isten e sírhalom minden porszemét, amely takarja Édesapánk drága jó szívét. Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy drága Édesanyánk, Nagyanyánk, Testvérem, Anyósom és Rokonunk, DR. MÉSZÁROS MIKLÓSNÉ szül. Horváth Marianna az Arany János Általános Iskola volt tanára méltósággal viselt betegségben, 67 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. július 20-án, kedden 11 órakor lesz a győr-szabadhegyi, Szabadi úti temető ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, pihen a szív, mely értünk dobogott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédink, ükmamánk, anyósunk és rokonunk, FANCSALI LÁSZLÓNÉ szül. Varga Mária 100 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2021. július 19-én, hétfőn 15 órakor lesz a koroncói temetőben. Engesztelő szentmise 14.15 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet. Az örök haza vár, Isten veletek! A lelkem mélyén mindig ott leszek és soha ne felejtsetek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, ID. HEINRICH PÁL kópházi lakos 90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2021. július 17-én 13.30 órakor lesz a kópházi temetőben. Ezt követően engesztelő szentmise a Szent Márton-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédink, KARAKAI FERENC volt bőrdíszműves életének 95. évében elhunyt. Hamvait szentmise keretében 2021. július 19- én, hétfőn 16 órakor helyezzük örök nyugalomba, a csornai Jézus Szíve-templomban. Kérjük, hogy a szeretetet és tiszteletet egy szál virággal fejezzék ki. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Istenem, vedd térdedre Édesanyánkat, ringasd szelíden, mert elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a neved. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédink, anyósunk és rokonunk, KOVÁCS ISTVÁNNÉ szül. Sági Erzsébet volt kismegyeri lakos életének 89. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. július 19-én, hétfőn 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Azt meg senki se mondja: kevésbé fáj a halála annak, akit később vesz ki az Úr közülünk. (Janus Pannonius) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédmama, NAGYZSADÁNYI ENDRÉNÉ szül. Rajkay Dóra 2020. december 17-én, 98. életévében csendesen elhunyt. Temetése 2021. július 20-án 11 órakor lesz a soproni evangélikus temetőben. Emlékét soha el nem múló szeretettel őrizzük! A gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment Tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él, és örökké ott marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósom, testvérünk, rokonunk, VARGA JÓZSEFNÉ szül. Ivancsics Erzsébet életének 63. évében csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2021. július 17-én 11.30 órakor veszünk végső búcsút a hegykői temetőben. Az engesztelő szentmisét a temetés előtt, 11 órakor a hegykői temető ravatalozójában mondatjuk. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, s gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Ha meghalok, ha elmegyek, ne sírjatok. Testem megy el, én maradok, én mindig veletek vagyok! Veletek, itt a világban, a kertben, minden kis virágban, mit még talán kezem vetett, ne sírjatok hát, kedvesek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Anyósunk és Rokonunk, LITRESITS MÁTYÁSNÉ L. SZÉKELY OLGA festőművész életének 86. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. július 16-án, pénteken 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Uram, te jónak láttad elszólítani, szent az akarat, mely így tud dönteni. És én, ha kérdezem, miért ily hirtelen, Hallgat s nem felel senki sem. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH RUDOLF életének 95. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. július 16-án, pénteken 16 órakor lesz a bősárkányi temetőben. Engesztelő szentmisét a temetés után a helyi katolikus templomban tartunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PONGRÁCZ VINCE 2021. július 1-jén, 82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. július 16-án, pénteken 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simítjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapánk: Isten veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapám, apósom, sógorunk és rokonunk, SZALAY TIBOR BM-dolgozó 64 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2021. július 16-án, pénteken 17 órakor lesz a pannonhalmi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16.15 órakor a kistemplomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család